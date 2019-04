Deutsche Telekom Aktie: Nach der Hauptversammlung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom Aktie ist nach der Hauptversammlung schlecht in die neue Woche gestartet, der Kurs liegt deutlich unter dem Wert vom Freitag. In der vergangenen Woche fand die Hauptversammlung statt und diese konnte nicht so recht überzeugen. Der große Kursverlust steht aber im Zusammenhang mit dem Dividendenabschlag, hier kann man also Ruhe bewahren.

Ein Beitrag von Johannes Weber.