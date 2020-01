Deutsche Telekom Aktie: Glasfaser Nordwest in den Startlöchern!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

„In den nächsten Tagen“ will die Deutsche Telekom zusammen mit EWE ein Joint Venture namens „Glasfaser Nordwest“ gründen, hieß es am 30.12.2019. Das müsste dann also demnächst sein. Am genannten 30.12.2019 hatte das Bundeskartellamt der Deutschen Telekom zufolge die „die finale fusionskontrollrechtliche Freigabe erteilt“. Um was es bei diesem Joint Venture geht: Glasfaser Nordwest soll demnach bis zu 1,5 Mio. Haushalte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung