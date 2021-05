Deutsche Telekom-Aktie: Es geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Deutsche Telekom – kleiner Widerstand wird genommen!

Dass die Analystenschätzungen für die Deutsche Telekom-Aktie äußerst positiv sind, ist bekannt. Aus diesem Grund heraus dürfte der Anstieg auch weiter voranschreiten. So wurde in den jüngsten Handelstagen die kleine Kurskorrektur der letzten Wochen positiv zu Oberseite aufgelöst. Dies ist an der bullischen Kerze der letzten zwei Handelstage zu sehen. Damit eröffnet sich für Telekom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung