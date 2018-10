Deutsche Telekom-Aktie: Es geht immer weiter in die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Der MACD hatte vor einer Weile ein Kaufsignal gebildet und dieses Signal könnte nun in einigen Tagen wiederum von einem Verkaufssignal abgelöst werden. Der Kurs der Telekom-Aktie läuft Gefahr wieder abwärts zu laufen, denn das Bollinger Band wurde in Folge des Aufschwungs nach oben verlassen, sodass eine Gegenbewegung droht. Alle gleitenden Durchschnitte sind in einer unterstützenden Position und verlaufen unterhalb des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.