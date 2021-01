Deutsche-Telekom-Aktie: Es geht abwärts!

Der Kurs der Telekom-Aktie fiel am Freitag um etwa 2,5 Prozent. Daran ändert auch der beachtliche Deal mit Cellnex nichts. Die beiden Konzerne legen ihre Funkturm-Geschäfte in den Niederlanden zusammen und werden dort somit zur größten unabhängigen Funkturmgesellschaft. Die Deutsche Telekom ist mit 400 Millionen Euro an dem neuen Unternehmen beteiligt.

zur Originalmeldung