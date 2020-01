Deutsche Telekom Aktie: Es bildet sich was!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Deutsche Telekom Aktie | ISIN:DE0005557508 | WKN:555750

Aktuelle Situation im Tageschart: Schon seit Anfang 2018 rangiert dieses Wertpapier in einem aufwärts gerichteten Trendkanal immer wieder hin und her. Nun befindet sich der Anteilschein an der Unterkante, sodass man annehmen darf, das es nun wieder Richtung Oberkante gehen dürfte. Zudem bildet sich jetzt in 2020 eine kleine Formation aus, welche eine 123 Formation ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung