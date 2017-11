Deutsche Telekom: Aktie vor den Ergebnissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

am Donnerstag wird die Deutsche Telekom die Ergebnisse per Q3 2017 veröffentlichen. Die Tochter T-Mobile US hatte bereits die Ergebnisse in den vergangenen Wochen vorgelegt. Diese sind solide ausgefallen. Die US-Tochter trägt den größten Anteil an den Umsätzen des Konzerns. Analysten erwarteten, dass die US-Tochter im Mittel 8,571 Mrd. Euro an Umsatz einbringt. Da T-Mobile US bereits berichtet hat, fiel der Umsatz in den USA mit 10 Mrd. US-Dollar, umgerechnet zu einem EUR/USD-Kurs von 1,17 US-Dollar je Euro, leicht höher aus, als die Analysteneinschätzungen erwarten ließen.

Erwartungen an Umsatz, operative Ergebnisse und den Nettogewinn

Für Deutschland erwarten Analysten einen Umsatz von im Mittel 5,122 Mrd. Euro. Für die übrigen EU-Länder halten Analysten einen Umsatz von im Mittel 2,832 Mrd. Euro für wahrscheinlich. Der gesamte Umsatz soll laut Schätzungen bei 19,397 Mrd. Euro liegen. Das bereinigte EBITDA wird auf 5,588 Mrd. Euro geschätzt. Die EBITDA-Marge soll 30,38 % betragen. Das Nettoergebnis könnte gemäß der Schätzung der Analysten bei 892 Mio. Euro liegen, der Free Cash-Flow bei 759 Mio. Euro.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.