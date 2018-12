Deutsche Telekom Aktie: Bundesnetzagentur droht mit Strafzahlung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Rund um sein StreamOn-Angebot musste die Telekom zuletzt vor Gericht eine herbe Niederlage einstecken. Nach einer Beschwerde der Bundesnetzagentur entschied das Veraltungsgericht in Köln zuletzt, dass die Telekom in einigen Dingen nachbessern muss. Gefordert wird unter anderem, die Streams, welche nicht auf das Datenvolumen des Nutzers angerechnet werden, auch in HD anzubieten.

Die Telekom weigerte sich bisher, die geforderten Änderungen durchzusetzen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.