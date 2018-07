Deutsche Telekom Aktie: Ausbau in Stuttgart nur ein Werbe-Gag?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Mit viel Tam-Tam kündigte die Telekom vor Kurzem Investitionen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro an, um in der Region Stuttgart das Glasfasernetz auszubauen. Das Vorhaben stößt aber nicht nur auf Gegenliebe, sondern auch auf Kritik. In einer Lokalzeitung äußerte sich etwa Karl Peter Hoffmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Sindelfingen, zu den Plänen und bezeichnete sie als „Werbe-Gag". Die Telekom biete lediglich ...

Ein Beitrag von Robert Sasse.