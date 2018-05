Deutsche Telekom-Aktie: Aufgepasst – Vodafone bläst zum Angriff!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die geplante Fusion zwischen der amerikanischen Tochter T-Mobile US und dem Konkurrenten Sprint hat dem Kurs der Deutschen Telekom einen enormen Schub verpasst. Die Aktie konnte in der vergangenen Woche auf bis zu 15 Euro ansteigen. Am dortigen Widerstand prallte die Aktie jedoch nach unten ab und fiel wieder etwas zurück.

Ein Beitrag von Johannes Weber.