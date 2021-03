Deutsche Telekom-Aktie: Analysten sind optimistisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom erlebt an der Börse einen frühen Frühling. Am Dienstag legten die Papiere des Bonner Konzerns bis gegen Mittag um gleich 3,5 Prozent auf mehr als 16 Euro zu. So hoch bewertet wurde die Telekom-Aktie noch nie im zurückliegenden Jahr. Seit ihrem coronabedingten Einbruch auf bis zu 10,43 Euro im März 2020, beläuft sich das Plus bereits ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung