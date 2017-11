Deutsche Telekom-Aktie: Der Abwärtstrend gibt die Richtung vor!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

der Abwärtstrend ist in vollem Gange und zieht die Aktie auch in dieser Woche nach unten. Dadurch wurde nun auch der gleitende Durchschnitt (200) auf Wochenbasis durchkreuzt, was zusätzlichen Abwärtsdruck erzeugen dürfte. Bei der 15-Euro-Marke wurde zudem auch das 38,20 % Fibonacci Retracement unterschritten, sodass nun das 23,60 % Retracement in den Fokus der Anleger rücken könnte.

Aktueller Blick auf den Chart: Nächste Unterstützung findet sich bei 14,38 Euro!

Der Abwärtstrend wird auch durch die charttechnische Indikatoren verstärkt. Der Stochastik Indikator hat ein Verkaufssignal gebildet, dass weiterhin aktiv ist. Und auch Relative Stärke Index ist derzeit keine Hilfe. Zwar hat sich der Indikator der überverkauften Zone angenähert, ist in diese aber noch nicht eingetaucht.

Charttechnische Analyse: Auch aus kurzfristiger Sicht sind kaum Aufwärtschancen erkennbar!

Auch in den nächsten Tagen sind aus charttechnischer Sicht keine großen Sprünge zu erwarten, dafür ist der Abwärtstrend aktuell einfach zu dominant.

Ein Beitrag von Johannes Weber.