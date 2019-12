Deutsche Telekom Aktie: 5G-Antennen in Leipzig!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Wann geht es denn los mit dem 5G Netz? Bei der Deutschen Telekom hieß es dazu zuletzt, dass es regional gesehen schon teilweise losgegangen ist. So sollen in Leipzig schon 18 5G-Antennen „bereits im Live-Betrieb" funken. Diese Zahl an 5G-Antennen soll „in den nächsten Wochen verdoppelt" werden, auf über 40. Und 2020 soll dann das 5G-Gebiet „sukzessive erweitert" werden, so die



