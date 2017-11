Deutsche Telekom, A1, Sunrise und Swisscom gewinnen den connect-Netztest / Die Ergebnisse zeigen, dass der Test maßgeblich zur Verbesserung der Netze beiträgt - zum Vorteil aller Kunden (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Aachen/Haar (ots) -Die Sieger des connect-Netztest 2017/2018 stehen fest: Telekom inDeutschland, A1 in Österreich, Sunrise und Swisscom in der Schweiz.Das in Europa führende Telekommunikationsmagazin connect und derNetztestspezialist P3 communications haben in diesem Jahr erneut undmit höchstem Aufwand nach objektiven und kundennahen Testverfahrenermittelt, welche Netzbetreiber in Deutschland, Österreich und derSchweiz die Nase vorn haben. Heute werden die Ergebnisseveröffentlicht.connect-Netztest 2017/2018:www.p3-group.com/report-connect-netztest-2017-2018Video: www.p3-group.com/video-connect-netztest-2017-2018Pressematerial:www.p3-group.com/pressematerial-connect-netztest-2017-2018Telekom gewinnt connect-Netztest zum siebten MalIn Deutschland konnte sich die Telekom gegenüber dem Vorjahr nocheinmal steigern. Mit 901 Punkten und der Note "sehr gut" holt sichder Netzbetreiber aus Bonn den ersten Platz und darf sich im Netztest2017/2018 nun bereits zum siebten Mal in Folge Testsieger nennen. DenGesamtsieg hat die Telekom insbesondere der Datendisziplin zuverdanken, auch wenn Vodafone in dieser Kategorie sehr guteLeistungen liefert. Der Betreiber aus Düsseldorf rückt bis auf 25Punkte an die Telekom heran und sichert sich mit 876 Punkten denzweiten Platz. In der Bahn hat Vodafone gegenüber der Telekom sogarleicht die Nase vorn und verdient so ebenfalls zurecht die Gesamtnote"sehr gut". O2 landet mit 553 Punkten auf dem dritten Platz und büßtim Vergleich zum Vorjahr Punkte ein. Dies ist wohl auf den nochlaufenden Netzzusammenschluss des Münchener Anbieters mit E-Pluszurückzuführen, der so erneut die Gesamtnote "ausreichend" erhält.In Österreich erhalten alle Mobilfunknetze ein "sehr gut".Vorjahressieger A1 erhält eine Gesamtpunktzahl von 941 Punkten. A1hat dabei sowohl in der Sprach- als auch der Datendisziplin die Nasevorne. Ein "sehr gutes" Ergebnis. Drei sichert sich einen "sehrguten" zweiten Platz mit 906 Punkten und legt bei den wichtigenDatentests leicht zu. Auch T-Mobile Austria verbessert sich imVergleich zum Vorjahr. Vor allem eine Verbesserung in derDaten-Disziplin ist deutlich zu erkennen und so erhält T-Mobile dendritten Platz und ebenfalls die Note "sehr gut". Und auch wenn derAnbieter mit 891 Punkten auf dem dritten Platz liegt, zeigt dies, wiehoch das Niveau der österreichischen Netze ist.Zwei Sieger im connect-Netztest in der SchweizIn der Schweiz kommt es dieses Jahr überraschend zu einemDoppelsieg auf höchstem Niveau. Vorjahressieger Sunrise undMarkführer Swisscom teilen sich das Siegerpodest mit jeweils 973Punkten. Zum ersten Mal in der Geschichte des Netztests inDeutschland, Österreich und der Schweiz vergibt connect dieGesamtnote "überragend" an zwei Anbieter aus demselben Land. Derkleinste Schweizer Anbieter Salt verbessert sich in diesem Jahr inder Datendisziplin, büßt jedoch in der Sprachwertung Punkte ein undschneidet mit 845 Punkten mit "gut" ab.Bernd Theiss, Leiter Test und Technik connect, sagt: "Wir passenunsere Testmethoden und Bewertungsschlüssel an die fortschreitendetechnische Entwicklung an und erhöhen dabei bewusst regelmäßig dieSchwellwerte und Anforderungen. Wenn es dann ohnehin sehr gutenKandidaten gelingt, sich noch weiter zu steigern, freut uns das umsomehr. Das zeigt, dass wir mit unserem anspruchsvollen Netztest zurVerbesserung der Netze beitragen - zum Vorteil aller Kunden.""Gute Konnektivität ist heute ausschlaggebend für dieWettbewerbsfähigkeit in vielen Wirtschaftssektoren - und auch für dieLebensqualität der Menschen. Um kommenden Entwicklungen Rechnung zutragen, erweitern wir darum unser Testprogramm um eineCrowdsourcing-Erhebung zur Netzstabilität. Auch werden im nächstenJahr Over-the-Top-Inhaltsdienste oder Technologien wie CarrierAggregation und Voice over LTE immer wichtiger. Das wird dieTest-Ergebnisse in der Zukunft noch spannender machen", sagt HakanEkmen, Geschäftsführer P3 communications.Wie in den Vorjahren schickte connect-Partner P3 in der Schweizund in Österreich je zwei Fahrzeuge auf die Strecke - in Deutschlanddieses Jahr sogar vier Fahrzeuge parallel. In Groß- und Kleinstädtensowie auf Verbindungsstraßen wurden Telefonie- und Datenmessungen perDrivetest durchgeführt; ergänzt durch Walktests, bei denen dieTestteams in Gebäuden wie Cafés, Museen, Bahnhofshallen oderFlughafenterminals, aber auch in öffentlichen Verkehrsmitteln dieNetzqualität maßen. Auf den Verbindungen zwischen den Städten prüftendie Teams außerdem die Qualität der Mobilfunkversorgung in Zügen desFernverkehrs. 