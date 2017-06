Deutsche Telekom: 20 Euro in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Lieber Leser,

die Deutsche Telekom hat in den vergangenen Tagen deutliche Kursrücksetzer hinnehmen müssen. Die Aktie gab um gut 3 % binnen einer Woche nach. Innerhalb von zwei Wochen ging es sogar um knapp 5 % nach unten. Dennoch sehen charttechnisch und technisch orientierte Analysten darin keine Gefahr. Vielmehr sei die Aktie insgesamt auf dem Weg zu neuen Hochs. Fundamental orientierte Experten haben die Aktie in den zurückliegenden Wochen mehrheitlich auf „Kaufen“ gestellt, immerhin 70 %. Daneben plädieren 30 % für „Halten“.

Deutsche Telekom: Aufwärtstrend bleibt intakt

Die Deutsche Telekom musste in den zurückliegenden Tagen den Rücksetzer in einen kurzfristigen Abwärtstrend verkraften. Der GD20 als Maßstab ist allerdings lediglich 2 % vom Aktienkurs entfernt. In den anderen zeitlichen Dimensionen verlaufen die Notierungen weiterhin im Hausse-Modus. Insofern ist die Deutsche Telekom im messbaren Aufwärtstrend. Der Abstand zum GD200 beträgt dabei bereits gut 9 %. Insofern ist der Titel besonders langfristig auf der sicheren Seite.

Charttechniker erwarten zudem in Höhe von 16 Euro eine weitere Unterstützung, sodass der Wert derzeit noch gut 1 Euro Puffer bis zum Test der aktuellen Aufwärtstrends habe. Ohnehin sei vielmehr mit einem weiteren Aufwärtsmarsch zu rechnen. Dabei geht es um das 15-Jahres-Hoch bei 18,03 Euro, das derzeit gut 4,5 % vom Kurs entfernt verläuft. Darüber seien 20 Euro die wichtige Obergrenze und das aktuelle Ziel.

Die Deutsche Telekom ist weiterhin im grünen Bereich.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.