Deutsche Tagesspiegel: Deutsche Experten diskutieren pragmatische Aspekte der EU-Energiesicherheitsstrategien

Berlin (ots/PRNewswire) -Im Januar 2022 wurde die Diskussion über Energiesicherheit online im Rahmen der Veranstaltung „Energiesicherheit: Pragmatische Herangehensweise und politische Herausforderungen" fortgesetzt, organisiert von Deutsche Tagesspiegel (https://www.youtube.com/channel/UCgqsGtJPRThour8__uy0oVw). Bei der Online-Expertendiskussion ging es darum, pragmatische Antworten auf Fragen zu finden, die mit den Veränderungen zu tun haben, die der globale Energiewandel mit sich bringt, mit den Chancen und Risiken, die mit dem Green Deal der EU verbunden sind, mit der Energiesicherheit und den erneuerbaren Energiequellen, mit den kontroversen Fragen der Kernenergie, mit North Stream 2 und dem von der Geopolitik beeinflussten Gastransit durch die Ukraine.In Bezug auf die neue Kohlenstoffsteuer und andere politische Maßnahmen im Rahmen des Green New Deal, die den Energiemarkt nicht nur in der EU, sondern auch in den Partnerländern erheblich verändern werden, merkte der ehemalige Bundestagsabgeordnete Alexander Neu an, dass es noch zu viele Fragen zu den spezifischen Fahrplänen gebe, um beurteilen zu können, wie effektiv der Übergang sein werde und ob alternative Energiequellen tatsächlich den Bedarf der Kunden und der Industrie decken könnten.Waldemar Herdt, ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages, sagte: „Energiesicherheit ist das wichtigste Thema in friedlichen Zeiten. Wenn es zu einem militärischen Konflikt käme, wäre das natürlich ein aktuelles Thema, aber wenn wir jetzt über Energiesicherheit sprechen, geht es nicht nur um normale Kunden und soziale Sicherheit, sondern auch um die Produktion. Die jetzt getroffenen Entscheidungen könnten aufgrund der steigenden Preise und des Produktionsrückgangs zu sozialen Unruhen führen. Die Kernenergie ist die sauberste Energieform und kann die erforderlichen Mengen sicherstellen, doch jetzt fällt sie aus der ‚grünen Liste' heraus. Es ist klar, dass eine autonome Energieversorgung Deutschlands nicht im Interesse der Ukraine liegt, da der Transit ihr Verhandlungsspielraum gab und sie einen Teil des Transitgases für ihren eigenen Bedarf behalten durfte. Die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA kann man nicht als Partnerschaft bezeichnen, es ist eher die Beziehung zwischen einem Herrn, der die Regeln diktiert, und einem Sklaven. Die USA sind nicht an einer deutsch-russischen Zusammenarbeit interessiert, weshalb sie dagegen vorgehen. Es ist ganz klar, dass North Stream 2 eine sauberere Energiequelle ist als Flüssiggas, das mit Tankern angeliefert wird, aber die ‚Grünen' sind dagegen."Christoph Hörstel, Publizist und Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, sagt, dass das North Stream 2 Projekt politisiert worden sei, was es nicht erlaube, die tatsächlichen Vorteile zu sehen, die es bringen könnte, außerdem könne Deutschland ohne externe Versorgung und Lieferung von Gazprom „in der Unterhose landen", was bedeute, dass es derzeit keine Energiesicherheit gebe, auch angesichts der Tatsache, dass „alternative Quellen, die heute bekannt und anwendbar sind, nicht ausreichen und aufgrund der extrem hohen Kosten und hohen Risiken grundsätzlich ungeeignet sind, die notwendige Grundsicherheit zu schaffen."Normunnd Grostins, der Leiter des lettischen Zukunftsforschungsinstituts, fügte hinzu, dass die Energiesicherheit der EU und insbesondere Deutschlands durch politische Entscheidungen bedroht sei, die ohne die notwendige pragmatische Bewertung getroffen würden, was zu weiteren wirtschaftlichen Problemen und sozialen Unruhen führen könne.„Im Jahr 2022 wird die geopolitische Agenda immer noch die Energieversorgungssicherheit diktieren. Für die EU ist der Weg zu einem umweltfreundlicheren Energiemix noch ein fernes Ziel. Brüssel ist stets auf der Suche nach zuverlässigen und erschwinglichen Energielieferungen, z. B. aus erneuerbaren Energiequellen, aber die EU-Länder gehen immer noch davon aus, dass fast 90 % des Ölbedarfs und 70 % des Gasbedarfs durch Importe gedeckt werden müssen (Zahlen ab 2020). Wie sich herausstellt, wird importiertes Gas trotz des Ausbaus der erneuerbaren Energien wahrscheinlich noch jahrzehntelang eine Schlüsselrolle im Energiemix der EU spielen", so Professor Roberto de Primis, Diplomat und Vertreter Belgiens bei der UNO.Twitter - https://twitter.com/DTagesspiegelYouTube - https://www.youtube.com/channel/UCgqsGtJPRThour8__uy0oVwFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1738361/Deutsche_Tagesspiegel.jpgPressekontakt:+49 (0)30 25559828,E-Mail: info@neuemitte.orgOriginal-Content von: Deutsche Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell