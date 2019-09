Deutsche TV-Sender im Stresstest: Zuschauer wandern vom TV zum Streaming ab, aber die Sender sind für den Kampf mit Streaming-Anbietern nicht gut gerüstet (FOTO)

München (ots) -Etwa ein Drittel des TV-Konsums wird in 10 Jahren zum Streamingabwandern - bei jungen Zuschauern sogar zwei Drittel. Ergebnis sindVerluste bei den linearen Werbeeinnahmen von bis zu 9 Milliarden Euro- Deutsche Zuschauer verbringen heute bereits mehr Zeit mitNetflix als mit jedem TV-Sender - bei den jungen entfallen 28Prozent der Sehzeit auf Netflix- Netflix wird in Sachen Inhalte, Image, Erlebnis und Vertrauenweitaus besser bewertet als die Streaming- und TV-Angebote derSender- bei jungen Zuschauern bis zu 50 Prozentpunkte Unterschied- Disney hat Chancen, Platz 2 auf dem deutschen Streaming-Markt zuerobernDas klassische, lineare Fernsehen büßt in Deutschland immer mehran Strahlkraft und Relevanz ein. Die Studie "Quo Vadis, deutscheMedien? Zur Zukunft deutscher Fernsehanbieter in digitalenStreaming-Zeiten" von Roland Berger und der WestfälischenWilhelms-Universität Münster zeigt, dass heute nur noch etwa dieHälfte der Sehzeit in traditionelles TV fließt. Unter den einzelnenAnbietern hat Netflix inzwischen die Pole-Position in Sachen Sehzeiteingenommen und auch Amazon befindet sich unter den Top 5. Bei den 16bis 29-Jährigen führt Netflix mit einem Anteil von knapp 30 Prozentder gesamten Sehzeit, gefolgt von YouTube und Amazon.Die Autoren der Studie berechnen, dass sich die Entwicklung vompassiven TV zum aktiven Streaming in den kommenden 10 Jahren deutlichfortsetzen wird und den TV-Sendern Zuschauerabwanderung und Verlustebei den linearen Werbeeinnahmen in Milliardenhöhe drohen. Die Autorenerwarten, dass den Sendern rund ein Drittel der Zuschauerzeit unddamit verbunden zwischen 4,5 und 8,8 Milliarden Euro in den kommendenzehn Jahren verloren gehen. Zum Vergleich: In den vergangenen zehnJahren haben die beiden großen privaten TV-Häuser Werbeumsätze inHöhe von gut 50 Milliarden Euro sowie Gesamtumsätze von knapp 90Milliarden erwirtschaftet.Die auf einer repräsentativen Umfrage unter 1.600 Personen inDeutschland basierende Studie zeigt zudem, dass es den deutschenTV-Sendern äußerst schwer fallen wird, diese Verluste beimklassischen Fernsehen durch einen Zuwachs an eigenenStreaming-Zuschauern auszugleichen: Denn die amerikanischeStreaming-Konkurrenz ist den deutschen Sendern meilenweit voraus, wasdie Erfolgsfaktoren des Streaming betrifft.In allen für den Erfolg bei deutschen Zuschauern wichtigenAspekten werden Netflix und Amazon von diesen weitaus bessereingeschätzt als die Streaming- und auch TV-Angebote der hiesigenSender. Netflix führt bei den deutschen Zuschauern mit großem Abstandsowohl in der Attraktivität der gezeigten Inhalte als auch in SachenMarkensympathie, Seherlebnis und Kundenvertrauen. Das giltinsbesondere, aber nicht nur für junge Zuschauer."Diese Ergebnisse sollten die Manager deutscher Fernsehanstaltenaufschrecken", sagt Niko Herborg, Medienexperte von Roland Berger imCompetence Center Restructuring, Performance, Transformation &Transaction. "Im Streaming-Bereich haben die Sender in denvergangenen Jahren den Anschluss verloren: Amerikanische Dienstedominieren heute den deutschen Markt - und gefährden in Zukunft dasÜberleben der linearen TV-Sender."Neue Player verschärfen Kampf um die ZuschauerDie Situation dürfte sich für die deutschen TV-Sender in denkommenden Monaten zuspitzen, wenn weitere kapitalstarke amerikanischeStreaming-Anbieter auf den deutschen Markt drängen.Die Studie verdeutlicht, dass insbesondere Disney, aber auchWarner/HBO gute Chancen beim hiesigen Publikum haben. Insbesonderedie Eigenproduktionen der beiden Hollywood-Studios werden als sehrattraktiv angesehen; bei Disney kommt eine ausgesprochen großeMarkensympathie hinzu. Dazu Studienautor Prof. Dr. ThorstenHennig-Thurau, Professor für Marketing & Medien am Marketing Centerder Westfälischen Wilhelms-Universität Münster: "Beide Konzernekönnten Amazon ernsthafte Konkurrenz um den zweiten Platz imStreaming-Rennen machen."Drei strategische Optionen für die Zukunft der TV-SenderDie Verfasser der Studie skizzieren daher drei strategischeOptionen für das Überleben deutscher Medienhäuser in diesemMarktumfeld. Diese werden auf jeden Fall radikale Veränderungenvornehmen müssen, um im Wettlauf um den deutschen Zuschauer eineChance auf nennenswerte Streaming-Marktanteile zu haben. Dabei kommeaußergewöhnlichen Inhalten eine herausragende Bedeutung zu, wobei esnicht mehr reiche, besser zu sein als andere TV-Sender: "Netflix", soHennig-Thurau, "ist in Sachen Content die neue Benchmark fürTV-Sender."Die vollständige Studie können Sie hier herunterladen:www.rolandberger.de/pressemitteilungenMarketing Center Münster (MCM) der WestfälischenWilhelms-Universität Das Marketing Center Münster (MCM) derWestfälischen Wilhelms-Universität, gegründet 1969 von Prof. Dr. Dr.h.c. Heribert Meffert, ist einer der führenden Think Tanks in derMarketinglehre und -forschung. Das MCM beherbergt heute vierInstitute und sechs Professoren sowie rund 50 wissenschaftlicheMitarbeiter.Roland BergerRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 35 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 52 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 230Partnern.Pressekontakt:MCM @ WWU MünsterProf. Dr. Thorsten Hennig-ThurauInhaber des Lehrstuhls für Marketing & MedienTel. +49 251 83-29954E-Mail: lmm@wiwi.uni-muenster.dewww.marketingcenter.deRoland BergerClaudia RussoHead of Marketing & CommunicationsGermany, Austria and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.comwww.rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell