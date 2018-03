Deutsche Stiftung Patientenschutz will 100-Tage-Programm für Pflege

BERLIN (dpa-AFX) - Zum Amtsantritt des neuen Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz ein 100-Tage-Sofortprogramm für Pflegebedürftige.



"Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen brauchen schnelle Hilfe von der neuen Bundesregierung", sagte Stiftungs-Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. "So explodieren gerade an vielen Orten die Kosten für Pflegeheimbewohner." Brysch forderte, die Leistungen für die Pflegegrade 2 und 3 umgehend anzuheben. Per Gesetz müssten zudem die Zahlungen der Pflegeversicherung um 500 Euro pro Monat für jeden Versicherten erhöht werden.

Direkt nach der Amtsübernahme von seinem Vorgänger Hermann Gröhe (CDU) will sich Spahn an diesem Donnerstag in zwei Reden zentralen Bereichen widmen - der Altenpflege und den Krankenhäusern. Seine erste Rede im neuen Amt soll am Morgen bei einem Fachkongress zur Finanzierung der Krankenhäuser stattfinden. Mittags eröffnet Spahn den Deutschen Pflegetag in Berlin./bw/DP/zb