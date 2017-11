Deutsche Stiftung Organtransplantation fordert Initiativplan gegen Organmangel / Die Organspende in Deutschland wieder auf Kurs bringen

Frankfurt am Main (ots) - Vor dem Hintergrund des verschärftenOrganmangels in Deutschland fordert die Deutsche StiftungOrgantransplantation (DSO) die zügige Entwicklung einesgemeinschaftlichen Initiativplans zur Förderung der Organspende."Die Situation ist zutiefst besorgniserregend. Wir sindmittlerweile auf dem niedrigsten Stand der Organspendezahlen derletzten 20 Jahre angekommen. Von Jahr zu Jahr kann weniger Patientenmit einer Transplantation geholfen werden", erklärt der MedizinischeVorstand, Dr. med. Axel Rahmel, heute auf der Pressekonferenz zum 13.DSO-Jahreskongress in Frankfurt. Im laufenden Jahr erwartet diebundesweite Koordinierungsstelle ein Minus von mehr als 1.500 Organengegenüber 2010. Gleichzeitig warten derzeit über 10.000 schwerkrankePatienten auf eine lebensrettende Transplantation.Die DSO sieht dringenden Handlungsbedarf und appelliert an dieVerantwortung aller Partner im System der Organspende undTransplantation. "Wir brauchen alle für die Transplantationsmedizinwichtigen medizinischen Fachgesellschaften, unsere Vertragspartner,Verbände und die Politik, um die Organspende in Deutschland gemeinsamwieder auf Kurs zu bringen", betont Rahmel.Organspende als Bestandteil der Versorgung am Lebensendeintegrieren Einen zentralen Schlüssel sieht DSO-Vorstand Rahmel ineiner Berücksichtigung des Willens zur Organspende im Zuge vonBehandlungsstrategien am Lebensende. Allein dadurch könne eine zügigeund nachhaltige Verbesserung der Situation erzielt werden, ist sichRahmel sicher. Mögliche Organspenden können auch durchPatientenverfügungen verhindert werden, die eine Organspendeunwissentlich durch den Verzicht auf intensivmedizinische Maßnahmenausschließen oder scheinbar im Widerspruch zu einem bereitsgeäußerten Willen zur Organspende stehen. Die DSO empfiehlt, dasThema stärker in die Aufklärung der Bevölkerung einzubinden. Würdenmögliche Organspender nicht erkannt bzw. in den Kliniken nicht darangedacht, bedeute dies nicht nur für die Patienten auf der Wartelisteeinen Verlust an Lebenschancen, es sei darüber hinaus eineNichtachtung des Willens des Verstorbenen, kritisiert DSO-VorstandRahmel. "Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, damit in denKliniken mehr an Organspende gedacht und die Frage nach Organspendezu einem selbstverständlichen Bestandteil der Versorgung amLebensende wird", fordert der Mediziner. Hier könnten bereitsSchulungen der Intensivmediziner und eine regelhafte Einbeziehung derTransplantationsbeauftragten in Entscheidungen am Lebensende einenpositiven Effekt erzielen."Die Zeit der Einzelinitiativen ist vorbei. Was wir jetzt dringendbrauchen, ist ein strategisch ineinandergreifender Plan mit klardefinierten Schritten, der von allen Partnern aktiv unterstütztwird", erklärt Rahmel. Dazu gehöre im Vorfeld auch eine öffentlicheDiskussion zu innovativen Themen, wie sie in anderen Ländern bereitsgeführt werde, ergänzt Professor Björn Nashan, Vorsitzender desStiftungsrates der DSO. Eine Quote von mehr als 15 Spendern proMillion Einwohner halten die DSO-Vorstände Axel Rahmel und ThomasBiet mit Blick auf die Ergebnisse anderer europäischer Länder auch inDeutschland längerfristig durchaus für realistisch.Die Koordinierungsstelle unterstützt die Kliniken individuell miteiner Krankenhaus-Bedarfsanalyse und Schulungen fürTransplantationsbeauftragte und Mitarbeiter auf denIntensivstationen. Im vergangenen Jahr sind ein neuer Leitfaden fürdie Organspende sowie Verfahrensanweisungen zur Handlungssicherheitim Organspendeprozess erschienen. Neu ist zudem ein von denLandesärztekammern anerkanntes E-Learning-Fortbildungsprogramm.Eine Langversion dieser Pressemitteilung finden Sie auf unsererInternetseite.Pressekontakt:Deutsche Stiftung OrgantransplantationBirgit Blome, Bereichsleiterin KommunikationNadine Körner, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDeutschherrnufer 52, 60594 Frankfurt am MainTel.: +49 69 677 328 9400, -9411, Fax: +49 69 677 328 9409,E-Mail: presse@dso.de, Internet: www.dso.deOriginal-Content von: Deutsche Stiftung Organtransplantation, übermittelt durch news aktuell