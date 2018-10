München (ots) - Das Startup-Netzwerk BayStartUP ist Anlaufstellefür Gründer in Bayern und Investoren und Unternehmen aus ganz Europa.BayStartUP-Geschäftsführer Dr. Carsten Rudolph erklärt, wie sich dieStrukturen der Finanzierungslandschaft auf die deutsche Startup-Szeneauswirken und warum Industrie und Mittelstand mit einem eigenenVC-Modell ihre digitale Transformation beschleunigen könnten.Wo die deutsche Startup-Szene beim Thema "Finanzierung" stehtDie Startup-Szene in Deutschland professionalisiert sich weiter.Gerade das Thema Finanzierung läuft immer besser, vor allem in denfrühen Phasen. Problematisch sind eher die späteren: bei derFinanzierung von größeren Runden, also im Bereich von 2 bis 8Millionen Euro, tun sich deutsche Startups nach wie vor schwer. Ohneeine vernünftige Anschlussfinanzierung geht Startups irgendwann diePuste aus. Das betrifft vor allem die Gründer, die keineHigh-Performer sind, sondern sich eher in einem guten Mittelfeldbewegen - Startups, die vielleicht noch nicht alle Meilensteineerreicht, aber im Kern doch gute und verfolgenswerte Produkte haben.Und das ist die überwiegende Mehrheit. Diese Teams benötigen für dienächsten Schritte meist nur wenige Millionen Euro. Deutsche VCs sindhier sehr zurückhaltend, gleichzeitig lohnt sich bei diesen Summendie Suche nach Kapital im Ausland auch nicht.Warum sich VCs zurückhalten, selbst wenn eine Technologie im Kerngut istVCs müssen immer an den Exit innerhalb der nächsten fünf bis zehnJahre denken. Diese perspektivisch mittelgroßen Unternehmen wird einInvestor in Europa nur schwer wieder los, obwohl sie spannende neueTechnologien haben. In Europa und gerade auch in Deutschland gibt eskaum größere Unternehmen, die ein Startup in einer solchen Situationauch mal kaufen, auch wenn es sich "nur" auf wenige Millionen Umsatzentwickelt hat. Und dies führt zu einem zurückhaltendenInvestitionsverhalten.Was mit Blick auf eine bessere Kapitalausstattung für Startupsgeschehen müssteDie deutsche Industrie sollte mutiger an kleinere Übernahmen gutertechnologischer Startups herangehen. Das würde automatisch denVC-Markt beleben und auch zu stärkerer Konkurrenz unter denVenture-Capital-Fonds führen. Generell sollten wir darübernachdenken, uns tendenziell vom amerikanischen VC-Modell zu lösen -also insbesondere längere Investitionszyklen erlauben. Wir brauchenim Grunde genommen ein deutsches VC-Modell für die nächste Generationder "Hidden Champions"! Das kann uns gelingen mit Unternehmern undprivaten Kapitalgebern, also etwa Business Angels aus demMittelstand. Sie setzen eher auf stetiges, nachhaltiges Wachstum undnicht auf die Hockey-Stick-Kurve. Startups müssen demnach auch einmalfünfzehn Jahre Zeit bekommen um sich zu entwickeln. Dafür gibt eserfolgreiche Beispiele.Chancen für die deutsche Startup-Szene und den MittelstandStartups bringen Modernität in den deutschen Volkswirtschaftsmixund adressieren häufig Spezial-und Querschnittsthemen. Sie treibendie digitale Transformation der Industrie voran. Mit ihrenTechnologien können sie gerade für mittelständische Unternehmen oftein oder mehrere konkrete Probleme lösen. Startups sind aber für denMittelstand nach wie vor schwer zu identifizieren und vor allem zuqualifizieren. Für die meisten Mittelständler ist das eine völligneue Welt. BayStartUP zum Beispiel vermittelt deshalb inverschiedenen Projekten Kooperationen zwischen Startups undMittelstand. Die Erfahrung daraus zeigt, dass die qualitativeVorauswahl der Teams und eine gute Vorbereitung auf beiden Seiten fürdie Zusammenarbeit zwischen Startup und mittelständischem Unternehmeneinen echten Mehrwert bieten.Was Startups auf der Suche nach Investoren und Partnern aus demMittelstand beachten solltenStartups sollten sich viel selbstbewusster bewegen und aktiv denKontakt zu Mittelständlern suchen, es muss nicht der x-te Acceleratoreines Großkonzerns sein. Und über eine anfangs lockere Kooperation inBereichen wie Entwicklung, Fertigung oder Vertrieb ergibt sich häufigeine engere Bindung.Über BayStartUPBayStartUP ist das bayerische Startup-Netzwerk für Gründer,Investoren und Unternehmen. Mit den Bayerischen BusinessplanWettbewerben, einem umfangreichen Coaching-Angebot und Deutschlandsgrößtem Investoren-Netzwerk unterstützt es Startups bei derOptimierung ihrer Strategie, dem Aufbau ihres Unternehmens und derSuche nach Gründungs- oder Wachstumskapital. Für private undinstitutionelle Investoren sichert BayStartUP einen qualifiziertenDealflow und bietet Startup-Insights auf exklusiven Business AngelMeetings und Investorenkonferenzen. Mit bundesweitenStartup-Industrie-Matchings und konzeptionellen Angeboten berätBayStartUP etablierte Unternehmen bei der Entwicklung geeigneterStrategien für die Zusammenarbeit mit Startups. Über BayStartUP habenGründer Kontaktchancen zu mehr als 280 gelisteten Business Angels,über 100 institutionellen Investoren und Finanzierungen von 50.000EUR bis 6 Mio EUR. Pro Jahr vermittelt das Investoren-Netzwerk vonBayStartUP rund 50 Mio. Euro an Startups, insbesondere in derFrühphase. Aus den Bayerischen Businessplan Wettbewerben gingenbisher insgesamt mehr als 1.600 Unternehmen hervor, die heute mit ca.11.400 Mitarbeitern am Markt aktiv sind und einen Umsatz von rund 1Mrd. Euro erwirtschaften. Sie haben jährlich rund 400Teilnehmer-Teams.Pressekontakt:BayStartUp GmbHThyra AndresenPresse- und Öffentlichkeitsarbeit+49 89 388 38 38 14andresen@baystartup.deOriginal-Content von: BayStartUp GmbH, übermittelt durch news aktuell