Deutsche Stahlverarbeiter fordern gelassene Reaktion auf Strafzölle

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die stahlverarbeitende Industrie in Deutschland hat vor einer scharfen Antwort auf die US-Strafzölle gewarnt.



"Reaktionen der EU, die zu einer Eskalation der Situation und weiteren Handelsbarrieren führen, würden einen noch viel größeren Schaden anrichten", sagte am Freitag der Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands Stahl- und Metallverarbeitung, Christian Vietmeyer. "Die EU sollte gelassen bleiben", forderte Vietmeyer. Die Einfuhrzölle der USA dürfen auch keinen Automatismus für die Verhängung von Einfuhrbarrieren der EU gegen andere Länder auslösen.

In dem Verband sind vorwiegend mittelständische Betriebe mit rund 500 000 Beschäftigten organisiert, die unter anderem für die internationalen Märkte der Automobil- und Elektroindustrie und den Maschinenbau produzieren.