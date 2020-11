Deutsche Staatsangehörige unter den Top-Firmengründern mit e-Residency von Estland

Hamburg (ots) - Deutsche Staatsangehörige haben in Estland mehr als 1.000 Unternehmen gegründet, indem sie die innovative e-Residency der estnischen Regierung genutzt haben. Das Programm ermöglicht standortunabhängigen globalen Unternehmern, ihr Unternehmen vollständig online zu gründen und zu betreiben. Zur Feier dieses Meilensteins veranstaltet das estnische Regierungsprogramm e-Residency am Donnerstag, den 19. November 2020, den allerersten e-Residency Digital Summit für deutschsprachige Unternehmer*innen.Seit dem Start des innovativen Regierungsprogramms im Dezember 2014 haben etwa 74.000 e-Residenten weltweit mehr als 14.000 Unternehmen gegründet. Darunter sind auch über 4.400 deutsche Staatsbürger. Jährlich entstehen über 16 Prozent der neuen estnischen Unternehmen durch e-Residenten, wobei die Deutschen zu den aktivsten gehören. Derzeit hat der Gesamtumsatz der estnischen Unternehmen von e-Residenten 1,8 Mrd. Euro überschritten.Spannend ist die e-Residency vor allem für ortsunabhängige Unternehmer, welche die Bedingungen für Start-ups in Estland nutzen möchten, ohne selbst im Land ansässig zu sein.Riina Leminsky, Leiterin der estnischen Wirtschaftsförderung in Deutschland erklärt: "Die Vorteile Estlands für Start-ups sind neben der einfachen Unternehmensgründung unter anderem geringe Verwaltungskosten, bequeme Administration über das Online-Portal, eine gute Reputation als EU-Standort und ein attraktives Steuersystem. Unternehmen profitieren außerdem von unbürokratischen Abläufen und kurzen Entscheidungswegen. Besonders während der Covid-19 Pandemie bietet e-Residency die Chance, das Unternehmen von Grund auf digital zu führen.""Estland hat eine der höchsten Unternehmensgründungsraten in der Europäischen Union und hat die Regierungsdienste vollständig digitalisiert. Mit Hilfe der e-Residency können globale Unternehmer von den Vorteilen des Wirtschaftsstandorts Estland profitieren, ohne nach Estland umziehen zu müssen", sagt Marten Kaevats, Chief Digital Officer der Republik Estland.Der e-Residency Digital Summit für deutschsprachige Unternehmer*innen ist kostenlos und findet am Donnerstag, den 19. November von 14 - 18 Uhr MEZ statt.Hier geht es zur Anmeldung: https://e-resident.gov.ee/digital-summit-germany/Mehrwerte der Veranstaltung:- Erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen online gründen und verwalten können- Verfolgen Sie Podiumsdiskussionen zu E-Governance, internationale Besteuerung, Estlands Geschäftsumfeld und Europas führendem Ökosystem für Unternehmensgründungen- Treffen Sie Mitglieder und Dienstleistungsanbieter des e-Residency Marketplace: Transferwise, Pyoneer, Xolo, Unicount, e-Residency Hub, Silva Hunt, Incorpora, Crowe DNW, Magrat, u.v.m.- Die Vernetzung mit Teilnehmer*innen und Sprecher*innen- Die Veranstaltung ist auf Deutsch und Englisch mit entsprechenden Untertiteln Weitere Informationene-Residency Digital Summit: https://e-resident.gov.ee/digital-summit-germany/Enterprise Estonia / Invest Estonia: https://www.investinestonia.comPressekontakt:Nähere Infos und Pressekontakt:Riina LeminskyLeiterin Deutschland, Österreich, SchweizWirtschaftsförderung Estlands / Enterprise EstoniaKleine Reichenstraße 620457 HamburgMobil: +49 (0)162/934-5682Email: hamburg@estonia.euPressekontakt und Akkreditierung (Englisch)Frau Katrin VagaE-Residency International PREmail: katrin.vaga@eas.eeMobil: +372 5918 1886Original-Content von: Enterprise Estonia, übermittelt durch news aktuell