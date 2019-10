Deutsche Sporthilfe sucht Juniorsportler des Jahres 2019

Frankfurt am Main (ots) - Fünf herausragende Talente stehen vom14.-26. Oktober auf www.juniorsportler-des-jahres.de zur Wahl /Verleihung in der Sportstadt DüsseldorfDie Deutsche Sporthilfe sucht gemeinsam mit ihrem NationalenFörderer Deutsche Post und in Zusammenarbeit mit dem DOSB denJuniorsportler des Jahres 2019. Vom 14. bis 26. Oktober stehen unterwww.juniorsportler-des-jahres.de fünf Juniorenweltmeister aus demolympischen Sport öffentlich zur Wahl. Unter allen Teilnehmern derOnline-Abstimmung wird ein Mercedes-Benz CLA Coupé verlost. Wer diewertvollste Auszeichnung im deutschen Nachwuchssport erhält, wird aufder gleichnamigen Newcomer-Party "Juniorsportler des Jahres" am 26.Oktober im Areal Böhler in Düsseldorf verkündet.Die Finalisten (in alphabetischer Reihenfolge):Jana Fischer (Snowboardcross): 20 Jahre,Juniorenweltmeisterin 2019Alexandra Föster (Rudern): 17 Jahre,Juniorenweltmeisterin und Junioren-EM-Bronze 2019 (Einer)Felix Keisinger (Skeleton): 21 Jahre,Juniorenweltmeister 2019Lukas Mann (Eisschnelllauf): 20 Jahre,Juniorenweltmeister 2019Julian Schmid (Nordische Kombination): 20 Jahre,Junioren-Weltmeister 2019 (Sprint und Team), Junioren-WM-Silber 2019(Einzel)Eine Fachjury aus Sport, Politik und Gesellschaft hatte auszahlreichen Einsendungen der Fachverbände die fünf Nominiertenvorausgewählt. Juniorsportler des Jahres wird der- oder diejenige mitden meisten Stimmen im Rahmen der Online-Wahl.Neben der Einzelwertung werden auch im Behinderten- undGehörlosensport, sowie in der Mannschaft die Juniorsportler desJahres gekürt. Die Preisverleihung findet am 26. Oktober inKooperation mit der Sportstadt Düsseldorf im Areal Böhler statt.Seit der ersten Auszeichnung im Jahr 1978 sind vieleJuniorsportler zu internationalen Größen in ihrer Disziplin geworden.Zu den bisherigen Preisträgern gehören Persönlichkeiten wie MichaelGroß (1981), Franziska van Almsick (1992), Timo Boll (1997), MariaHöfl-Riesch (2004), Magdalena Neuner (2007/2008) und Laura Dahlmeier(2013) oder Niklas Kaul (2017). Im vergangenen Jahr gewannWeitsprung-Juniorenweltmeisterin Lea-Jasmin Riecke.Zur Abstimmung: www.juniorsportler-des-jahres.deVeranstaltungs-Hashtag: #juniorsportlerSollten Sie von der Veranstaltung berichten wollen, richten SieIhren Akkreditierungswunsch bitte unter Angabe von Name und Medium anjens.broermann@sporthilfe.dePressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeJens kleine BrörmannOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 512E-Mail: jens.broermann@Sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell