Der Deutsche Spielzeugpreis 2022: das online-Voting startet

Baden-Baden (ots) -Im Wettbewerb um den Deutschen Spielzeugpreis 2022 startet die erste Phase - das Online-Voting.44 Spielzeuge in 5 Kategorien sind für das beste Spielzeug des Jahres 2022 nominiert und nun geht es in die heiße Phase, denn am 9. Juni startet das große Online-Voting. Spielzeug-Kandidaten aus fünf Kategorien hoffen auf den Gesamtsieg.Der Deutsche Spielzeugpreis: Nun schon zum 21. Mal wird die begehrte Auszeichnung für das Spielzeug des Jahres vergeben. Prämiert wird originelles und kindgerechtes Spielzeug. Dabei ist vor allem eines wichtig: Es soll Spaß machen! Wenn es nebenbei noch etwas zu lernen oder zu entdecken gibt - umso besser!Alle nominierten Produkte stehen auf der Website www.deutscher-spielzeugpreis.de ab dem 09. Juni zur Wahl. Zeitgleich werden die Spielzeuge ausführlich von der Familienzeitschrift "familie&co" - erneut Medienpartner des Deutschen Spielzeugpreises - in der Juni-Ausgabe vorgestellt.