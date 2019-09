Deutsche Schwimmsicherheit mit Nachholbedarf (FOTO)

Hamburg (ots) -Traurige Tatsache in Deutschland ist, dass allein von 2000 bisheute landesweit nach offiziellen Statistiken im Durchschnittjährlich 400 Personen ertrunken sind - insgesamt die Einwohnerzahleiner Kleinstadt. Teilt man die Meinung der meisten Schwimmexperten,dass man jedem tödlichen Ertrinkungsfall rund 100 beinahe Ertrunkenemit oftmals schwersten gesundheitlichen Dauerfolgen hinzurechnenmuss, ist seit 2000 bereits mehr als die Bevölkerung einer Großstadtwie beispielsweise Stuttgart, Düsseldorf oder Dortmund betroffen -eine erschreckende Vorstellung, die wachrütteln sollte.Zu Recht wird seit Jahren der zunehmende Verlust von Lehr- undsportgerechten Bädern durch die großen Schwimm- undRettungsorganisationen beklagt. Medienwirksame Aufrufe, Aktionen undBündnisse wurden gestartet, außerdem wird den vergangenen extremenSommern eine Mitschuld zugeschrieben.Bei kritischer Betrachtung ist jedoch auffällig, dass dieSchuldigen an der Misere immer nur dort benannt werden, wo die eigeneVerantwortung zu Ende ist.So wird vermisst, was in zahllosen beruflichen wie privatenLebensbereichen als Selbstverständlichkeit gilt: Die regelmäßigeReflexion und Diskussion des eigenen Handelns, mit der Option,Schlüsse zur Verbesserung zu ziehen."Deutsche Schwimmorganisationen tun sich nach wie vor schwerdamit, alternative Konzepte des frühkindlichen Schwimmunterrichts zurKenntnis zu nehmen oder sich von deren Wirksamkeit überzeugen zulassen, obwohl bewährte Methoden wie die Aquapädagogik bereits seitzwei Jahrzehnten bekannt sind", kritisiert Uwe Legahn, Präsident vomBundesverband für Aquapädagogik. Bücher, Lehrfilme, zahlreicheVorträge und Seminare sowie der neutrale Sicherheitstest haben - vorallem auf internationaler Bühne - bislang bewirkt, dass überzeugteSchwimmpädagogen seit Jahren frühes, sicheres und vielseitigesSchwimmen vermitteln. Der herkömmliche deutsche Schwimmunterricht istdagegen weit davon entfernt, die wesentlichen Inhalte wieSchreckreflexumkehr, sofortige Orientierungsfähigkeit unter Wassersowie passives Schwimmen allen Schwimmschülern alsLebensversicherungen mit auf den Weg ins nasse Element zu geben.Angesichts der weit verbreiteten Misere des deutschenAnfangsschwimmens, vor allem jedoch im Hinblick auf dieschockierenden Unfallzahlen, ist es nach Meinung des BvAP dringenderforderlich, gemeinsam nach Auswegen aus der misslichen Lage zusuchen. Aus diesem Grund sucht der 2000 gegründete Verband am 16.September im Steigenberger Airporthotel in Frankfurt am Main denDialog mit allen relevanten Schwimmorganisationen in Deutschland, umdie künftige Verhütung von Badeunfällen voranzutreiben. Mit derAquapädagogik liegt bereits ein erwiesenermaßen bewährtes Konzeptvor, um die Sicherheit im und am Wasser zu verbessern. Vertreter ausWissenschaft, Medizin und Praxis diskutieren über die Möglichkeiteneiner Optimierung der kindlichen Schwimmausbildung, um langfristigdie Zahl der Badeunfälle mit tödlichen oder schweren gesundheitlichenFolgen zu reduzieren.Pressekontakt:Bundesverband für AquapädagogikUwe LegahnTel.: +49 172 4525446Ariane ButzkeTel.: +49 176 55086870Original-Content von: Bundesverband für Aquapädagogik, übermittelt durch news aktuell