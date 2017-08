Deutsche Schule gewinnt internationalen Kid Witness News Award / Preisverleihung findet im Rahmen des ersten KWN Global Summit in Tokio statt

Hamburg (ots) -Am 4. August verlieh Panasonic in Tokio zum 28. Mal die "KidWitness News" Awards auf internationaler Ebene. Auch in diesem Jahrkonnte eine deutsche Schule einen der begehrten Awards für sichgewinnen. Das Wirsberg-Gymnasium aus Würzburg überzeugte die Jury mitihrem Beitrag "Vorsicht Film" und sicherte sich so den "Best EditingAward" in der Kategorie der weiterführenden Schulen. BesonderesHighlight der diesjährigen Verleihung: Die Gewinnerteams aller 18teilnehmenden Länder wurden zum viertägigen KWN Global Summit nachTokio eingeladen. Im Rahmen des Summits nahmen die Schüler anverschiedenen Workshops und der feierlichen Gala teil.Als Teil des Nachwuchsförderungsprogramms veranstaltete Panasonicin diesem Jahr erstmalig den KWN Global Summit. Eingeladen waren 26Schüler-Teams mit Begleitung aus 18 Ländern - insgesamt kamen rund100 Teilnehmer zum Gipfel in Tokio zusammen. Unter dem Motto "ABetter Life, A Better Future" konnten die Schüler sich mit denTeilnehmern aller anderen vor Ort vertretenen Nationen austauschen.Sie debattierten über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede derverschiedenen Kulturen, das Leben in einer integrativen Gemeinschaftund Ideen, wie die Gesellschaft der Zukunft aussehen könnte. Darüberhinaus konnten die jungen Filmemacher an praktischen Übungen mit derKamera teilnehmen sowie Tokio und Aspekte der japanischen Kulturnäher kennenlernen. Als krönender Abschluss wurden am letzten Tag desKWN Global Summits die Awards verliehen. Zusätzlich durften dieKinder die Ergebnisse ihrer Diskussionsrunden auf der großen Bühnepräsentieren."Durch die Filmproduktion möchten wir die Schüler dazu animieren,kreativ zu arbeiten und ein soziales Bewusstsein für aktuellegesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln. Besonderskulturelle Unterschiede und Umweltprobleme standen dieses Jahr imMittelpunkt des Wettbewerbs", beschreibt Michael Langbehn, Head ofPR, Media und Sponsoring bei Panasonic Deutschland, das KWN-Programm.Bereits im April diesen Jahres gewann der Film des WürzburgerWirsberg-Gymnasiums den deutschen KWN Award in der Kategorie derKlassen 8-10 und qualifizierte sich für den internationalenWettbewerb. Auch in Tokio konnten sich die Nachwuchsproduzenten damitgegen insgesamt 25 andere Beiträge aus 18 Ländern durchsetzen und den"Best Editing Award" nach Hause holen.Der deutsche Gewinnerbeitrag "Vorsicht Film" zeigt durch eineVielzahl filmischer Stilelemente die klassischen Fehler derFilmproduktion. Damit stellen die Schüler die sogenannte deutsche"Leitkultur" sehr gelungen in Frage. Auf humorvolle Art porträtierensie die Alltagskultur in Deutschland letztlich als Mosaik ausGewohnheiten verschiedenster Kulturen und Epochen.Aus Deutschland war neben dem Wirsberg Gymnasium auch die Schuleam Ernst-Reuter-Platz aus Bremerhaven in Tokio vertreten. FürÖsterreich ging die Polytechnische Schule aus Ried im Innkreis insRennen. Die Grand Prixs gingen dieses Jahr nach Japan und China.Aktuelles Videomaterial zum ersten KWN Summit und derPreisverleihung ist unterhttps://channel.panasonic.com/contents/21225/ verfügbar.Die Gewinner des KWN-Awards 2017 in Deutschland und Österreichkönnen auf Youtube unter folgendem Link eingesehen werden:www.youtube.com/playlist?list=PLng_rrAjbqdF0HhbtpN7GMsVIPbmefXN9Bei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung freuen wir unsüber die Zusendung eines Belegexemplars!Über "Kid Witness News":"Kid Witness News" (KWN) ist ein internationalesVideo-Bildungsprogramm für Schüler im Alter von zehn bis 15 Jahren,das Panasonic vor über 25 Jahren ins Leben gerufen hat. Alljährlichsetzen Schüler in fünfminütigen Kurzfilmen das Wettbewerbsmotto "DieWelt durch deine Augen sehen" um. Sie orientieren sich dabei an denvorgegebenen Themen aus den Bereichen Kommunikation, Ökologie undSport. Panasonic stellt das Equipment zur Verfügung und hilft mitExperten-Workshops und Handbüchern. Die Prämierung erfolgt durch eineExpertenjury - weitere Infos unter www.kidwitnessnews.de.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen:
Panasonic Deutschland
Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15
D-22525 Hamburg

Ansprechpartner für Presseanfragen:
Michael Langbehn
Tel.: +49 (0)40 / 8549-0
E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.com