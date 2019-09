Das Deutsche Schulbarometer: Großteil der Eltern zufrieden mit Schule ihres Kindes - Unterstützung bei Hausaufgaben weit verbreitet

Stuttgart (ots) - Das Deutsche Schulbarometer ist einerepräsentative Befragung im Auftrag der Robert Bosch Stiftung inKooperation mit der ZEIT- Vier von fünf Eltern sind mit der Schule ihrer Kinder zufrieden,gleichzeitig glaubt nicht einmal die Hälfte der Eltern, dassSchule ausreichend auf die Zukunft vorbereitet- Mehr als die Hälfte der Eltern hilft ihren Kindern regelmäßigmehrere Stunden wöchentlich bei den Hausaufgaben und derVorbereitung auf den Unterricht - auch wenn die Kinder eineGanztagsschule besuchen- "Eltern müssen darauf vertrauen können, dass ihre Kinderweitestgehend ohne elterliche Unterstützung erfolgreich sind.Nur dann können Schulen dem Anspruch gerecht werden, für gleicheBildungschancen zu sorgen", so Dagmar Wolf, Leiterin desBereichs Bildung in der Robert Bosch Stiftung GmbHDie große Mehrheit der Eltern in Deutschland (77 Prozent) ist mitder Schule ihres Kindes zufrieden, 69 Prozent der Befragten wünschensich für ihr Kind das Abitur als Schulabschuss. Gleichzeitig glaubtnicht einmal die Hälfte der Eltern (46 Prozent), dass die Schule ihreKinder ausreichend auf das Leben nach der Schule vorbereitet. Daszeigen die Ergebnisse des Deutschen Schulbarometers, einerrepräsentativen Befragung der Robert Bosch Stiftung GmbH inKooperation mit der ZEIT zu den Themen Bildung und Schule. Durch dieBefragung sollen die Perspektiven von Eltern in der öffentlichenDebatte über die Qualität und Zukunft von Schule eine größereSichtbarkeit bekommen.Insbesondere in der Grundschule helfen Eltern ihren Kindernregelmäßig mehrere Stunden in der Woche bei den Hausaufgaben oder beider Vorbereitung auf Referate und Klassenarbeiten. Diese Form derUnterstützung scheint für viele Eltern selbstverständlich zu sein:Drei Viertel der Eltern glaubt nicht, dass sie etwas leisten, waseigentlich Aufgabe der Schule sei. Bildungsexperten sehen dieseindividuelle Förderung jedoch kritisch. "Der Bildungserfolg vonKindern darf nicht von der regelmäßigen Unterstützung der Elternabhängen", so Dagmar Wolf, Leiterin des Bereichs Bildung in derRobert Bosch Stiftung. "Lehrerinnen und Lehrer müssen daraufreagieren und ihren Unterricht und die eigene Haltung entsprechendverändern, damit Kinder von Beginn der Schullaufbahn an gleicheBildungschancen haben."Auffallend ist, dass Eltern von Kindern an der Ganztagsschuleebenfalls viel Zeit in den schulischen Erfolg investieren, wenn auchnicht in vergleichbarem Umfang wie Eltern, deren Kinder eineHalbtagsschule besuchen. "Eltern müssen darauf vertrauen können, dassihre Kinder an der Schule die bestmögliche Förderung erhalten undweitestgehend ohne elterliche Unterstützung erfolgreich sind. Nurdann können Schulen dem Anspruch gerecht werden, für gleicheBildungschancen zu sorgen", so Dagmar Wolf.Das Deutsche Schulbarometer ist eine repräsentative Befragung imAuftrag der Robert Bosch Stiftung in Kooperation mit der ZEIT. DasInstitut für angewandte Sozialwissenschaft infas hat dazu im Juni undJuli dieses Jahres 1011 Eltern von Kindern an Grundschulen undweiterführenden Schulen aus ganz Deutschland befragt. Dievollständigen Ergebnisse, Berichte und Interviews sowie alle Themendes Deutschen Schulbarometers finden Sie auf dem DeutschenSchulportal unter www.deutsches-schulportal.de.Die Robert Bosch Stiftung vergibt seit 2006 gemeinsam mit derHeidehof Stiftung den Deutschen Schulpreis, den anspruchsvollstenPreis für gute Schulen in Deutschland. Um das Wissen aus derexzellenten Schulpraxis zu heben, aufzubereiten und auchweiterzuentwickeln hat die Stiftung 2015 die Deutsche Schulakademiegegründet. Die Onlineplattform "Das Deutsche Schulportal" ist einFachmedium für alle, die sich für Schul- und Unterrichtsentwicklunginteressieren.Über die Robert Bosch StiftungDie Robert Bosch Stiftung GmbH gehört zu den großen,unternehmensverbundenen Stiftungen in Europa. In ihrer gemeinnützigenArbeit greift sie gesellschaftliche Themen frühzeitig auf underarbeitet exemplarische Lösungen. Dazu entwickelt sie eigeneProjekte und führt sie durch. Außerdem fördert sie InitiativenDritter, die zu ihren Zielen passen.Die Robert Bosch Stiftung ist auf den Gebieten Gesundheit,Wissenschaft, Gesellschaft, Bildung und Völkerverständigung tätig.Die Robert Bosch Stiftung bekennt sich zu den Werten und demVorbild ihres Stifters, Robert Bosch, und setzt dessenphilanthropisches Wirken fort. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrungverfügt sie in ihren Fördergebieten über ein breites Wissen, dieQualifikation zur Entwicklung von Lösungen und ein umfangreichesNetzwerk von Partnern, Experten und Praktikern.Die Robert Bosch Stiftung ist Trägerin des Robert BoschKrankenhauses in Stuttgart und der zugehörigenForschungseinrichtungen, Dr. Margarethe Fischer-Bosch-Institut fürKlinische Pharmakologie (IKP), Robert Bosch Centrum fürTumorerkrankungen (RBCT) und Institut für Geschichte der Medizin(IGM). Sie ist außerdem Gesellschafterin des UWC Robert BoschColleges in Freiburg, der Deutschen Schulakademie in Berlin und desInternational Alumni Center (iac) in Berlin. Die Robert BoschStiftung hält rund 92 Prozent der Geschäftsanteile an der RobertBosch GmbH und finanziert sich aus den Dividenden, die sie aus dieserBeteiligung erhält. 