Deutsche Schlaganfall-Hilfe warnt: Alkohol vernebelt die Diagnose (FOTO)

Gütersloh (ots) -Lallen, Schwindel, Ohnmacht - nichts Ungewöhnliches in derKarnevalszeit. Doch nicht immer ist der Alkohol schuld. Auf dieseGefahr weist die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe hin."Alkohol birgt die Gefahr, andere Diagnosen zu verschleiern",warnt Privatdozent Dr. Andreas Bohn. "Man ist immer geneigt, sich vonder Umgebungssituation beeinflussen zu lassen". Der Notarzt istÄrztlicher Leiter des Rettungsdienstes der Stadt Münster.Bohns Sorge wird durch Zahlen belegt. Statistisch werden sichallein zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch 5.000Schlaganfälle in Deutschland ereignen. Deshalb sensibilisiert ergemeinsam mit der Deutschen Schlaganfall- Hilfe das Rettungspersonal,sich in dieser Zeit ganz besonders den klaren Blick auf die Symptomezu bewahren.Körperliche Ausfälle sollten nicht zu schnell auf Alkoholkonsumgeschoben werden. "Nun schlafen Sie sich erst mal aus", kann unterUmständen der schlechteste Rat sein, denn bei einem Schlaganfallkommt es auf jede Minute an, um wichtige Hirnfunktionen zu retten.Bewährte Screening-Verfahren wie der so genannte FAST-Test beiSchlaganfall-Verdacht funktionierten auch bei alkoholisiertenPatienten.Bei einem Verdacht auf Schlaganfall sollte immer der Notruf 112gewählt werden. Mehr Wissen über den Schlaganfall, seine Symptome undden FAST-Test unter www.schlaganfall-hilfe. de.