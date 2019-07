Deutsche SPD-Europaabgeordnete wollen weiterhin nicht für von der Leyen stimmen

Berlin (ots) - Kurz vor der Wahl spricht sich Jens Geier, derSPD-Gruppenchef im Europaparlament, erneut gegen eine Wahl von Ursulavon der Leyen aus.Die deutschen Sozialdemokraten berufen sich dabei auf ihrVersprechen, nur einen der vorher aufgestellten Spitzenkandidaten zumEU-Kommissionspräsidenten zu wählen. Die Mehrheit der 16SPD-Europaabgeordneten wird voraussichtlich nicht für Ursula von derLeyen stimmen. Das hat ihr Vorsitzender, Jens Geier, am Dienstag imARD-Mittagsmagazin bekräftigt: "Ich habe bisher den festen Eindruck,dass die 16 SPD-Abgeordneten einfach da bleiben, wo wir sind", sagteGeier.Am Morgen hatte von der Leyen in einer Rede vor dem EU-Parlamentfür sich geworben - und ist dabei auch auf die sozialdemokratischeFraktion zugegangen. "Frau von der Leyen hat einige Punkteaufgenommen - zu meiner Überraschung auch solche, gegen die sich ihrePartei, die CDU, im Wahlkampf noch mit Händen und Füßen gewehrt hat",so Geiers Bewertung.Mit der Ablehnung von der Leyens seien die SPD-Politiker allesandere als isoliert in der sozialdemokratischen Fraktion, erklärteder SPD-Abgeordnete weiter. Er verwies darauf, dass es vieleDelegationen innerhalb der sozialdemokratischen Fraktion gebe, diedem Wahlvorschlag auch nicht zustimmen würden.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell