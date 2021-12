Deutsche Rohstoff Aktie: Nach so langer Zeit …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Deutsche Rohstoff, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 03.12.2021, 16:03 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 20.37 EUR.

Unser Analystenteam hat Deutsche Rohstoff auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutsche Rohstoff verläuft aktuell bei 16,82 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 20 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +18,91 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 22,58 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Deutsche Rohstoff-Aktie der aktuellen Differenz von -11,43 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Deutsche Rohstoff investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,83 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,58 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Deutsche Rohstoff in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Deutsche Rohstoff wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

