Deutsche Rohstoff Aktie: Dies ist ein wichtiges Signal

Die Deutsche Rohstoff hat in den vergangenen Tagen deutlich verloren. Dabei wurde jüngst jedoch wieder etwas aufgesattelt, womit sich die Situation verbessert hatte. Ausgerechnet am Dienstag gaben die Notierungen wieder nach und rutschten unter eine wichtige Grenze. Dies könnte sich im Chartbild nun als undankbar erweisen, so die Meinung der Analysten. Konkret: Der Wert hat nun die 20er-Grenze unterkreuzt. Hier sollten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.