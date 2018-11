Deutsche Rohstoff-Aktie: Abgestraft trotz guter Zahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Rohstoff":

Die Deutsche Rohstoff Aktie hat heute über das letzte Quartal berichtet. Der Kurs der Aktie ging mit Verlusten von etwas mehr als 3,0 % aus dem Handel. Es scheint also so, dass die Zahlen nicht besonders gut bei den Anlegern angekommen sind. Diese werden wir uns nun genauer anschauen, nachdem das Researchhaus First Berlin Equity die Aktie zum „Kauf“ empfohlen hat.

Ein Beitrag von Johannes Weber.