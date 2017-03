Deutsche Reisende profitierten 2016 von erschwinglicheren Zimmerpreisen für beliebte Ziele weltweit (FOTO)

Hamburg (ots) -- Laut des aktuellen Hotel Price Index von Hotels.com sind diePreise, die Reisende aus dem In- und Ausland fürHotelübernachtungen 2016 bezahlt haben, auf stabilem Niveaugeblieben.- Preise für viele beliebte Auslandsziele sind 2016 rückgängiggewesen.- Preise für Zimmer innerhalb Deutschlands sind relativ stabilgeblieben. Der Durchschnittspreis ist von 92 EUR 2015 auf 93 EURpro Hotelzimmer proNacht in 2016 leicht gestiegen.Auch trotz einiger großer politischer Veränderungen und weltweitenWährungsschwankungen haben Reisende 2016 relativ unveränderteHotelpreise bezahlt, wie der neueste Hotel Price Index (HPI) vonHotels.com zeigt. Der Hotel Price Index hat im dritten Jahr in Folgeeine Punktezahl von 114 erreicht. Der Index startete 2014 mit einerPunktezahl von 100. Die Preise, die die deutschen Reisenden bezahlthaben, blieben auf einem stabilen Niveau von 107 EUR (im Vergleich zu106 EUR in 2015).Bei den über Hotel.com gebuchten Auslandsreisen sind dieVereinigten Staaten, Thailand und Italien die beliebtesten Zieledeutscher Reisender in 2016. Spanien und das Vereinigte Königreichliegen auf Platz vier und fünf. Mit Ausnahme von Spanien, wo derdurchschnittlich bezahlte Preis im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf107 EUR gestiegen ist, konnten sich die Bundesbürger 2016 in denanderen Top-Destinationen über vergleichsweise stabile bis leichtfallende Preise freuen. In den Vereinigten Staaten zahlten deutscheUrlauber durchschnittlich 134 EUR pro Zimmer pro Nacht, was keineÄnderung zum Vorjahr bedeutet. In Thailand und Italien haben sich diePreise um jeweils 1 % reduziert, und die Reisenden bezahlten 61 EURbeziehungsweise 108 EUR. In Großbritannien hat sich der Zimmerpreisum 6 Prozent reduziert auf 107 EUR.Deutsche Reisende profitierten von erschwinglichen Preisen fürneue exotische ZieleÜbernachtungskosten für Reiseziele abseits der gewohntenReiserouten wie Kap Verde, Laos, Algerien oder auch Mauritius sindfür Bundesbürger laut des Hotel Price Index 2016 deutlichkostengünstiger geworden. Die bezahlten Preise für Kap Verde sind2016 im Vergleich zu 2015 um 45 % auf 64 EUR pro Nacht gefallen. FürMauritius hat sich gezeigt, dass die bezahlten Preise um 30 % auf 169EUR gefallen sind im Vergleich zu 241 EUR im Jahr zuvor. Für Algerienund Laos zeigt sich ein Preisabfall um 21 % auf 132 EUR bzw. 51 EUR.In anderen Ländern sind die Preise für beliebte Ziele hingegengestiegen: Die durchschnittlichen Übernachtungskosten auf denMalediven haben sich 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 48 % auf 357EUR erhöht.Die Inlandspreise blieben im Vergleich zu 2015 stabilReisende innerhalb Deutschlands haben nach dem HPI ähnliche Preisefür die Unterkunft bezahlt wie 2015. Durchschnittlich lagen diebezahlten Preise bei 93 EUR pro Hotelzimmer pro Nacht, 2015 lag derDurchschnitt bei 92 EUR. Klassische Urlaubsorte* wie Westerland, Listoder Tegernsee lagen mit 183 EUR bzw. 283 EUR und 227 EUR pro Nachtan der Spitze. Preislich günstigere Optionen waren das Ostseebad Binzauf Rügen mit rund 150 EUR oder Timmendorfer Strand mit rund 139 EUR.Der HPI ist eine jährlich veröffentlichte Statistik zurEntwicklung der Hotelpreise in den wichtigsten Reisezielen weltweit.Er ermöglicht es, die Bewegungen der Preise zu beobachten, dieMenschen tatsächlich für Hotelzimmer zahlten. Sie bietet außerdemwertvolle Einblicke in die Gründe für diese Änderungen. Die Datenstammen von Buchungen in die mehr als 100.000 weltweiten Hotels aufwww.hotels.com.Die oben genannten Preise sind die durchschnittlichen Preise, diepro Nacht inklusive Steuern und Gebühren bezahlt wurden.* Unter den im HPI analysierten StädtenÜber Hotels.comHotels.com, geführt von Hotels.com L.P., ist eines der führendenOnline-Hotelbuchungsportale weltweit und bietet HunderttausendeUnterkünfte, die von internationalen Hotelketten bis hin zuGeheimtipps und Bed-and-Breakfast-Unterkünften reichen. Hotels.comstellt alle benötigten Informationen für die perfekte Hotelbuchungbereit.© 2017 Hotels.com, LP. Alle Rechte vorbehalten. Hotels.com, HotelPrice Index, HPI und das Hotels.com-Logo sind Marken von Hotels.com,LP. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.Pressekontakt:Tabea Truntschka, Cohn & Wolfe Public Relations:Email: Tabea.Truntschka@cohnwolfe.comTelefon: +49 40 - 80 80 16-129Original-Content von: hotels.com, übermittelt durch news aktuell