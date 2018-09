Deutsche Privatanleger wollen die Welt verbessern - landen im internationalen Vergleich aber nur im Mittelfeld (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die größte regelmäßig durchgeführte Studie unter vermögendenPrivatanlegern zeigt starke globale Unterschiede: China, Brasilienund die V.A.E. haben die höchsten Akzeptanzraten bei nachhaltigenInvestments; die USA und Großbritannien hinken hinterher. Deutschlandliegt im Mittelfeld.Die wichtigsten Ergebnisse:- Über 60 % der deutschen Privatanleger wollen die Welt zu einembesseren Ort machen - aber nur etwas mehr als 40 % setzen aufnachhaltige Anlagen in ihrem Portfolio. Das sind deutlichweniger als in den aufstrebenden Volkswirtschaften wie Chinaoder Brasilien.- Vor allem die junge Generation befasst sich mit nachhaltigenAnlagen: Die Gruppe der 18- bis 34-jährigen ist am ehesten daraninteressiert, ihr gesamtes Portfolio an ihren persönlichenWerten auszurichten.- Acht von zehn Befragten glauben, dass sich nachhaltige Anlagennicht negativ auf die Renditen auswirken. Mehr als ein Drittelerwartet, dass sie die traditionellen Anlagen sogar übertreffen.- Bis 2023 wird die Zahl der deutschen Privatanleger steigen, dienachhaltige Anlagen in ihrem Portfolio halten - allerdingsdeutlich langsamer als bisher.UBS hat heute seinen neusten UBS Investor Watch veröffentlicht.Die aktuelle Ausgabe mit dem Titel "Rendite auf Werte" ist dieweltweit größte regelmäßig durchgeführte Studie unter vermögendenPrivatanlegern*. Fokus in diesem Jahr ist die Akzeptanz nachhaltigerInvestments - also Anlagen, die Umwelt-, Sozial- und CorporateGovernance Funktionen in traditionelle Anlageprozesse integrieren,Unternehmen ausschließen, die nicht mit den Werten des Anlegersübereinstimmen, oder direkt auf messbar positive ökologische undsoziale Auswirkungen setzen. Im internationalen Vergleich belegtDeutschland einen der mittleren Plätze: Hierzulande halten 42 % derBefragten nachhaltige Anlagen in ihrem Portfolio - deutlich mehr alsnoch vor fünf Jahren. Dagegen zeigen aufstrebende Volkswirtschaftenwie China (60 %), Brasilien (53 %) oder die Vereinigten ArabischenEmirate (53 %) die höchsten Akzeptanzraten für nachhaltigeInvestments, während Privatanleger in den USA und Großbritannien mit12 % bzw. 20 % wesentlich zurückhaltender sind.Maximilian Kunkel, Chefanlagestratege für UBS in Deutschland:"Immer mehr deutsche Privatanleger setzen erfreulicherweise aufnachhaltige Anlagen. Die Ergebnisse des Berichts decken sich mit denErfahrungen, die wir mit unseren Impact-orientierten Instrumenten beiUBS gemacht haben. Deutschland liegt hierbei im internationalenVergleich bislang aber nur im Mittelfeld, es gibt also noch Luft nachoben. Denn in vielen anderen Bereichen ist Deutschland schließlichVorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Es gibt noch einige Hürden, diewir angehen müssen, um mehr deutsche Privatanleger von nachhaltigenAnlagen zu überzeugen. Dieses Ziel gilt auch für unser Unternehmen:Wir haben uns dazu verpflichtet, innerhalb der nächsten fünf Jahre 5Milliarden Dollar an privatem Vermögen zu mobilisieren, um die Zielefür nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu unterstützen."Deutsche Privatanleger treffen Anlageentscheidungen auf Basiseigener Werte.Eine deutliche Mehrheit (61 %) der deutschen Privatanleger wollender Studie zufolge ihre Zeit und Ressourcen nutzen, um die Weltnachhaltiger zu gestalten. Sieben von zehn Befragten (74 %) möchtennur in Unternehmen investieren, die auch ihre Werte vertreten. Vorallem die jüngere Generation befasst sich mit nachhaltigen Anlagen:86 % der unter 35-Jährigen sind in der Lage, die Bedeutung vonnachhaltigen Anlagekonditionen zu erkennen. Bei den 35 bis50-Jährigen sind es noch 80 %, bei den älteren nur noch knapp über 60%. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Umstellung des Portfoliosauf Nachhaltigkeit. 64 % der unter 35-Jährigen haben Interesse daran,ihr gesamtes Portfolio auf Nachhaltigkeit umzustellen, im Vergleichzu 46 % aller Befragten in Deutschland.Mehr Deutsche wollen in Zukunft auf nachhaltige Investmentsvertrauen.Über die Hälfte der deutschen Privatanleger (56 %) geht davon aus,dass nachhaltige Anlagen in einem Jahrzehnt die Regel sein werden. 79% sind davon überzeugt, dass sich solche Anlagen nicht negativ aufdie Renditen auswirken und über ein Drittel (37 %) der deutschenPrivatanleger erwarten, dass nachhaltige Anlagen die traditionellenübertreffen werden. Die Zahl der deutschen Privatanleger, dienachhaltige Anlagen in ihrem Portfolio halten, wird künftig ebenfallssteigen, wenn auch nicht ganz so schnell wie in anderen Teilen derWelt. Bis 2023 wird ein Wachstum auf 44 %, also um 5 %, erwartet.Privatanleger halten sich wegen unklarer Auswirkungen undverwirrender Begrifflichkeiten zurück.Bei der Auswahl nachhaltiger Investments sehen Privatanlegereinige Hindernisse: Häufig genannt wurde die Schwierigkeit, dieAuswirkungen der nachhaltigen Investments zu bestimmen (67 %),außerdem halten 65 % der Befragten die Begriffe rund um nachhaltigeAnlagen für verwirrend. 64 % der Studienteilnehmer sind der Meinung,dass nachhaltige Anlagen nicht gut genug etabliert sind, während 63 %sich Sorgen machen, dass nachhaltige Anlagen niedrigere Renditenerzielen.Die wichtigsten Schlussfolgerungen aus allen 10 Märkten finden Sieauf der Website von UBS Investor Watch: www.ubs.com/investorwatch-wmHinweise für die Redaktion:Über die Studie*Die zitierte Studie wurde unter mehr als 5.300 vermögendenPrivatanlegern mit einem Investitionsvolumen von mindestens 1 MillionUS-Dollar (ohne Immobilien) durchgeführt, davon 403 in Deutschland.Die globale Stichprobe wurde auf 10 Märkte verteilt: Brasilien,China, Deutschland, Hongkong, Italien, Singapur, Schweiz, V.A.E.,Großbritannien und die USA. Die Untersuchung wurde zwischen Juni 2018und August 2018 durchgeführt.Über UBS Global Wealth ManagementAls weltweit führender Vermögensverwalter bietet UBS Global WealthManagement umfassende Beratungen, Lösungen und Dienstleistungen fürvermögende Privatpersonen sowie institutionelle Kunden undFirmenkunden auf der ganzen Welt. Kunden der UBS profitieren voneinem voll integrierten Set an Möglichkeiten und Kompetenzen in derVermögensverwaltung, einschließlich Vermögensplanung,Anlageverwaltung, Kapitalmarkt, Bankwesen, Kreditwesen sowieinstitutionelle und Unternehmensfinanzberatung.Medienkontakt:Claus-Peter SchrackLeiter UnternehmenskommunikationUBS Europe SECorporate CommunicationsBockenheimer Landstr. 2-460306 Frankfurt am MainTel.: +49 69 2179 1617E-Mail: claus-peter.schrack@ubs.comOriginal-Content von: UBS Europe SE, übermittelt durch news aktuell