Deutsche Post wird nach gutem Quartal optimistischer für 2021

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Post wird wegen gut laufender Geschäfte optimistischer.



Für das laufende Jahr werde nun ein Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von mindestens 7,0 Milliarden Euro angepeilt, wie das Unternehmen am Mittwochnachmittag überraschend mitteilte. Zusätzliche Sonderausgaben für einen Corona-Bonus an die Mitarbeiter in Höhe von insgesamt 200 Millionen Euro seien dabei schon eingerechnet. Bisher hatte das Management mehr als 6,7 Milliarden Euro für das laufende Jahr auf dem Zettel.

Die eigenen Erwartungen übertraf der Logistikkonzern den Angaben zufolge im zweiten Quartal. Nach vorläufigen Zahlen kletterte das operative Ergebnis zwischen April und Ende Juni auf knapp 2,1 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es gerade mal 912 Millionen Euro. Die Aktie der Bonner stieg nach den Nachrichten auf ein Rekordhoch./knd/mis