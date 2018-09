Deutsche Post will Paketpreise für Geschäftskunden stärker anheben

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Post dreht angesichts steigender Transport- und Personalkosten auch bei ihren Geschäftskunden an der Preisschraube.



Die Paketpreise für Kunden mit individuell vereinbarten Konditionen sollen zum 1. Januar 2019 stärker steigen als in den Vorjahren, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Bonn mitteilte.

So müsse das Unternehmen in Zeiten von Vollbeschäftigung dafür sorgen, dass es über genügend Personal- und Transportkapazitäten verfüge. "Dies ist mit deutlichen Kostensteigerungen verbunden", sagte der Chef des Bereichs DHL Paket, Achim Dünnwald.

Auch die Preise für Sperrgut will die Post für Geschäftskunden deutlich anheben. Schon seit Juli gilt ein höheres Porto für Bücher- und Warensendungen. Zum Jahreswechsel soll voraussichtlich auch das Briefporto steigen. Die Erhöhung muss allerdings von der Bundesnetzagentur genehmigt werden.

Die Behörde hat nach der Preiserhöhung von 2016, als das Porto für den Standardbrief von 62 Cent auf 70 Cent stieg, die Preise für drei Jahre eingefroren./stw/zb/stk