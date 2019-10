Deutsche Post will Gewinn bis 2022 weiter steigern

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Post will ihren Gewinn bis zum Jahr 2022 weiter steigern.



Der Bonner Dax-Konzern rechnet dann mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von mindestens 5,3 Milliarden Euro, wie er am Dienstag bei der Vorlage der neuen Konzernstrategie 2025 mitteilte. An ihrer Prognose, das Ebit bereits bis 2020 auf mehr als 5 Milliarden Euro zu steigern, halten die Bonner fest. Dieses Ziel stammt im Kern bereits aus dem Jahr 2014.

Zudem will der Konzern innerhalb bis zum Jahr 2025 rund 2 Milliarden Euro in die Digitalisierung investieren. Die Investitionen sollen bis 2025 einen Ergebnisbeitrag von jährlich mindestens 1,5 Milliarden Euro liefern./knd/stw