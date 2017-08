Deutsche Post verkauft Marketingdienstleister an Finanzinvestor Advent

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

BONN/LONDON (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Advent International übernimmt den Londoner Marketingsdienstleister Williams Lea Tag von der Deutschen Post .



Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Die Post will sich so stärker auf ihr Kerngeschäft Logistik konzentrieren. Advent übernehme sämtliche Vermögenswerte.

Die Transaktion soll bis zum vierten Quartal 2017 abgeschlossen sein und muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden. Williams Lea Tag ist ein Marketing- und Kommunikationsdienstleister mit Hauptsitz in London, beschäftigt zurzeit über 10 000 Mitarbeiter und ist weltweit in mehr als 40 Ländern aktiv./nas/fbr