Deutsche Post stimmt Investoren auf starkes Jahr ein - Aktie auf Rekordhoch

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Post wird nach einem starken Quartal optimistischer für das Gesamtjahr.



Den Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) für 2021 erwartet der Konzern jetzt "deutlich" über 5,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Bonn mitteilte. Bisher sollte er lediglich über dem Wert liegen. Der freie Barmittelzufluss soll "deutlich über" 2,3 Milliarden Euro liegen statt bei rund 2,3 Milliarden Euro. Die Aktie sprang nach der Mitteilung um rund 2 Prozent auf ein Rekordhoch.

Im ersten Quartal hat die deutsche Post ein Ebit von 1,9 Milliarden Euro erwirtschaftet, teilte der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen am Freitag mit. Ein Jahr zuvor - in dem Quartal, in dem die Corona-Pandemie eskalierte und den Welthandel durcheinanderbrachte - stand hier weniger als ein Drittel. Der freie Barmittelzufluss lag bei rund einer Milliarde Euro, ein Jahr zuvor lag er bei minus 409 Millionen Euro - es floss also Geld aus dem Konzern ab./fba/he