Deutsche Post steigert Umsatz trotz Corona-Krise - Überschuss bricht ein

BONN (dpa-AFX) - Trotz der Corona-Krise hat die Deutsche Post im ersten Quartal beim Umsatz besser abgeschnitten als erwartet.



Die Erlöse legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 1 Prozent auf 15,5 Milliarden Euro zu, wie der Dax -Konzern am Dienstag in Bonn bei der Vorlage ausführlicher Zahlen mitteilte. Damit übertraf die Post die Schätzungen der Analysten etwas.

Allerdings bekamen die Bonner die Folgen der Virus-Pandemie dennoch deutlich zu spüren. Wie bereits bekannt, sackte das operative Ergebnis (Ebit) um fast die Hälfte auf 592 Millionen Euro ab, die Umsatzrendite fiel um 3,7 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent. Auch da das überraschende Aus für den Streetscooter zusätzliche Kosten in in Millionenhöhe verursacht. Die Produktion des Elektrolieferwagens wird noch in diesem Jahr eingestellt.

Der Überschuss brach unter dem Strich um 60 Prozent auf 301 Millionen Euro ein. Seine Jahresprognose hatte der Logistikkonzern wegen der hohen Unsicherheiten durch die Virus-Krise kürzlich zurückgezogen. Sobald eine verlässlichere Basis für eine detaillierte Ergebnisprognose gegeben sei, werde das Unternehmen einen neuen Ausblick kommunizieren, hieß es nun. Ungeachtet dessen bestätigte die Deutsche Post erneut ihr Mittelfristziel. Demnach soll das Ebit bis 2022 auf 5,3 Milliarden Euro steigen./eas/mis/mis