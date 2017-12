Deutsche Post: Der größte Weihnachtsprofiteur?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Liebe Leser,

am Sonntag ist es soweit: Dann packen wir wieder unter dem Weihnachtsbaum unsere Geschenke aus. Selbstverständlich profitieren die Unternehmen, die die Geschenke herstellen und vertreiben, ganz besonders vom Weihnachtsfest.

Doch auch die Unternehmen, die die Geschenke zu Ihnen nach Hause bringen, profitieren in hohem Maße vom Weihnachtsfest.

Denn: Auch wenn die an den Samstagen vor Weihnachten völlig überfüllten deutschen Innenstädte einen anderen Eindruck erwecken könnten, ist es so, dass immer mehr Menschen ihre Geschenke im Internet bestellten.

Und davon profitieren nicht nur Amazon und Co., die die Geschenke verkaufen, sondern auch die Deutsche Post, die dafür sorgt, dass die Geschenke pünktlich unter dem Baum liegen. Das Bonner Unternehmen hat in der Vorweihnachtszeit alle Hände voll zu tun.

Die beeindruckenden Zahlen: Aktuell liefert die Tochter DHL 37 Pakete pro Minute aus – alle 1,6 Sekunden eines. Das ist deutlich mehr als noch vor zwei Jahren.

Im Dezember 2015 wurden 24 Pakete pro Minute an die Kunden übergeben. Vor 5 Jahren waren es gerade einmal 5 Pakete pro Minute. Der Logistikkonzern profitiert also maßgeblich vom boomenden Online-Handel – und das nicht zur Weihnachtszeit.

Neuer Rekord: 10 Mio. Pakete in 24 Stunden abgegeben

Wie stark die Deutsche Post vom Weihnachtsgeschäft profitiert, zeigen auch die nachfolgenden Zahlen auf sehr eindrucksvolle Weise.

Knapp eine Woche vor Weihnachten hat die Post einen neuen Paketrekord aufgestellt. Am Dienstag dieser Woche seien innerhalb von nur 24 Stunden mehr als 10 Mio. Sendungen abgegeben worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Post DHL am gestrigen Mittwoch – mehr als doppelt so viele wie im Jahresschnitt (4,3 Mio. Pakete und Päckchen).

Die DHL (gehört zur Deutschen Post) beschäftige derzeit 10.000 zusätzliche Aushilfskräfte und ist mit 12.000 zusätzlichen Fahrzeugen im Einsatz, damit die Auftragsflut erfolgreich und pünktlich abgearbeitet werden kann. Bei Einlieferung bis zum 21. Dezember um 18 Uhr kämen die Sendungen innerhalb Deutschlands in der Regel pünktlich zum Fest zum Empfänger, so die Deutsche Post.

Wer seine Pakete also nicht heute bis 18 Uhr abgegeben hat, hat leider keine Garantie mehr, dass sie pünktlich unter dem Weihnachtsbaum liegen.

Die Aktie der Deutschen Post im Fokus

Die Aktie der Deutschen Post, die mit einem Kurs von knapp über 31 Euro ins Jahr gestartet ist, eilte in den vergangenen Wochen und Monaten von einem Allzeithoch zum nächsten.

Aktuell notiert die Aktie bei knapp 41 Euro und verzeichnet damit auf Jahressicht ein Kursplus von rund 35%. Damit gehört die Post-Aktie im laufenden Jahr zu den besten Einzelwerten im DAX. Seit Februar 2016 – und damit in weniger als 2 Jahren – konnte sich die Aktie der Deutschen Post sogar mehr als verdoppeln.

Angesichts einer noch immer vergleichsweise moderaten Bewertung und des nach wie vor boomenden Online-Handels traue ich der Aktie zukünftig noch höhere Notierungen zu. Mit einer weiteren Verdoppelung in weniger als 2 Jahren ist jedoch nicht mehr zu rechnen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.