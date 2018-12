Deutsche Post gibt Novum bekannt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post gilt mit ihren rund 520.000 Mitarbeitern in mehr als 220 Ländern als einer der größten Arbeitgeber der Welt. Nun wurde der Konzern im Rahmen des „European Diversity Awards“ als „Company of the Year“ ausgezeichnet, wie der Dax-Konzern kürzlich mitteilte. Damit sei die Post das erste deutsche Unternehmen, das jene Ehrung seit deren Einführung im Jahr 2010 ergattern konnte.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.