Deutsche Post findet neuen Partner!

auf der Suche nach neuen Geschäftsideen hat die Deutsche Post DHL Group jetzt eine strategische Partnerschaft mit Plug and Play vereinbart. Bei dem neuen Partner handelt es sich um eine internationale Plattform für Start-ups sowie Venture-Funding. Die Plattform ist vor allem auf die Förderung von Technologie-Start-ups in deren Frühphase ausgerichtet.

Die strategische Partnerschaft sieht eine Zusammenarbeit der Deutsche Post DHL Group mit dem Plug and Play-Sektor für Lieferkette und Logistik sowie Startup Autobahn vor. Letzteres ist ein auf Mobilität ausgelegtes Programm, an dem unter anderem Daimler sowie Plug and Play als Gründungspartner beteiligt sind.

Fokus auf Digitalisierung

„Da wir unsere Marktposition als globaler Vorreiter weiterhin verteidigen möchten, suchen wir kontinuierlich nach neuartigen, disruptiven Geschäftsideen für den Logistikbereich“, erläutert Thomas Ogilvie, Group Head of Corporate Development bei der Deutsche Post DHL Group. Der Konzern sehe ein riesiges Potenzial in der Digitalisierung, das der Steigerung der Produktivität sowie der weiteren Verbesserung des Service dienen soll.

Ogilvie verwies auf die Erfolge des neuen Partners, innovationsreiche Technologie-Start-ups mit Branchenführern zusammenzubringen: „Deshalb freuen wir uns sehr über die Möglichkeit, mit ihnen und ihrem globalen Netzwerk aus jungen, kreativen Gründern zusammenzuarbeiten.“

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.