Deutsche Post mit exzellenten Zahlen: Die Aktie könnte ihren Korrekturmodus also eventuell bald verlassen!

An der Börse sind wirklich viele Dinge möglich. Dies erleben wir derzeit unter anderem bei der Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200). Denn obwohl ja bereits abzusehen war, dass der Logistikkonzern sehr gute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentieren kann, sind die Papiere trotzdem seit Beginn des Jahres in eine Abwärtsbewegung übergegangen.

Die Aktie des gelben Riesen konnte zwar am Tag der Bekanntgabe der Jahresergebnisse mit einem Kursanstieg von 12 % glänzen (09.03.2022), doch aktuell geht es schon wieder in die andere Richtung mit ihr. Dies ist nicht zuletzt natürlich auch der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine geschuldet.

Denn auch für die Deutsche Post hat die Ukraine-Krise Folgen. Immerhin musste das Geschäft mit Russland, Belarus und der Ukraine weitestgehend eingestellt werden. Allerdings machte das Geschäft mit den drei Staaten im letzten Jahr nicht einmal 1 % des Konzernumsatzes aus.

Somit wird sich der Wegfall dieser begrenzten Region im aktuellen Geschäftsjahr wohl auch nicht allzu groß bemerkbar machen. Aber befassen wir uns heute erst einmal kurz mit den zuletzt abgelieferten Ergebnissen.

Exzellente Zahlen und mehr Dividende

Die Deutsche Post hat im Geschäftsjahr 2021 ihren profitablen Wachstumskurs in allen Divisionen fortsetzen können und ein Rekordergebnis abgeliefert. Konzernchef Frank Appel sagte bezüglich der Zahlen: „In einem herausfordernden Jahr haben wir das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielt.“

Im Vergleich zum Vorjahr konnte beispielsweise der Umsatz um 22,5 % auf einen Betrag von 81,7 Mrd. Euro gesteigert werden. Was bedeutet, dass der Logistikdienstleister im letzten Jahr den höchsten Umsatz in der Konzerngeschichte erzielen konnte.

Aber noch besser sah es allerdings beim EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) aus. Hier wurde mit einem Anstieg um 65 % ein Rekordergebnis von 8,0 Mrd. Euro erzielt. Und damit hat die Deutsche Post im letzten Jahr mehr verdient als jemals zuvor.

Um auch die Aktionäre am geschäftlichen Erfolg teilhaben zu lassen, soll vorbehaltlich der Zustimmung auf der Hauptversammlung mit 1,80 Euro je Aktie für 2021 eine um 33 % höher Dividende gezahlt werden. Weiterhin wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Umfang von bis zu 2 Mrd. Euro beschlossen.

Blicken wir auf die Aktie

Wie schon erwähnt, hatte die Aktie der Deutschen Post keinen so guten Jahresstart. Und so notiert sie aktuell mit 42,44 Euro (10.03.2022) rund 24 % tiefer als noch Anfang Januar. Von ihrem bisherigen Höchststand vom September 2021 hat sie sich bis heute sogar um 30 % entfernt.

Die Papiere des Logistikunternehmens weisen aktuell eine niedrige Bewertung mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10 auf. Und in Bezug auf die zu erwartende Gewinnbeteiligung liefern sie derzeit eine Dividendenrendite von 4,24 %.

Da das Management auch für 2022 von einer Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses ausgeht, sollten sich auch die Aussichten für die Aktie nach dem Ende des Ukraine-Konflikts wieder aufhellen.

Wer noch auf der Suche nach einem deutschen Wert ist, der eine gewisse Kursfantasie und auch eine ansprechenden Dividendenrendite bietet, der könnte sich also durchaus einmal etwas intensiver mit der Aktie der Deutschen Post beschäftigen.

Deutsche Post mit exzellenten Zahlen: Die Aktie könnte ihren Korrekturmodus also eventuell bald verlassen!

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

