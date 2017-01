"Deutsche Post am Limit": "ZDFzoom" über Folgen des Preiskampfs (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Mainz (ots) -Durch hohe Gewinnversprechen an die Aktionäre setzt sich dieDeutsche Post AG unter Druck. Zudem macht die Konkurrenz dem Konzernzu schaffen. "ZDFzoom" zeigt am Mittwoch, 1. Februar 2017, 23.00 Uhr,die "Deutsche Post am Limit - Preiskampf und gestresste Mitarbeiter".Weniger Briefe, dafür aber immer mehr Päckchen und Pakete - dasist der Trend in der Branche. Der Post bereitet die Konkurrenz imPaketgeschäft Sorgen: Einer der größten Kunden - Amazon - plant,seine Waren zum Teil selbst auszuliefern. Schon jetzt berichtenBriefzusteller von zunehmender Arbeitsbelastung und gesundheitlichenProblemen. Zudem erfuhr "ZDFzoom"-Autor Arne Lorenz von Insidern,dass eine interne Software unter dem Kürzel IBIS den Effizienzdruckimmer mehr steigere. Die Folge: Auszuliefernde Post bleibt liegen.Die Unzufriedenheit bei den Kunden der Post nimmt zu - Päckchen undBriefe, die zu spät oder an die falsche Adresse geliefert werden,schaden dem Image der Post.Auch im internationalen Frachtverkehr stößt der Autor aufMissstände. Im Auftrag von DHL-Freight, einem der größtenLogistik-Unternehmen weltweit, leben und arbeiten Fahrer vonosteuropäischen Subunternehmen zum Teil unter menschenunwürdigenBedingungen, wie die Recherchen von "ZDFzoom" zeigen. Reporter ArneLorenz spricht mit rumänischen Lkw-Fahrern, die wochenlang in ihrenFahrzeugen campieren und in den Führerhäusern übernachten, was perGesetz nur in Ausnahmefällen erlaubt ist."Es ist unverschämt, dass man so mit Menschen umgeht und wir inEuropa zuschauen", sagt Raymond Lausberg, Chef einer belgischenPolizeieinheit. Er hat sich den Kampf gegen menschenunwürdigeVerhältnisse im Frachtverkehr zur Aufgabe gemacht. Auch für dieosteuropäischen Subunternehmer, die von DHL beauftragt werden, giltdas deutsche Mindestlohngesetz. Doch dort werde getrickst, sobewertet es ein Fachanwalt für Speditionsrecht.Überall wird gespart, die Post arbeitet am Limit. Gegenüber ihrenAktionären gibt sich die Deutsche Post dennoch als ehrgeiziger Playerauf dem umkämpften Logistik-Markt. Der harte Kurs zahlt sich aus,tatsächlich steigen die Gewinne. Doch das Festhalten an hohenGewinnzielen geht auf Kosten von Mitarbeitern und Kunden.https://zoom.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFzoomAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell