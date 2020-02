Deutsche Post: Zweite Chance für die Bullen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Aktie der Deutschen Post AG konnte in diesem Jahr noch nicht überzeugen. Nach einer rund zweiwöchigen Seitwärtsbewegung ging der Wert in der zweiten Januarhälfte in einen Abwärtstrend über. Das Tief dieser Bewegung wurde am 3. Februar bei 31,24 Euro ausgebildet. Von diesem Niveau aus vollzogen die Käufer in der vergangenen Woche einen Anstieg.

Es gelang ihnen dabei, bis an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung