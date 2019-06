Deutsche Post: Was passiert am Widerstand?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte die Deutsche Post die Gemüter der Anleger und Dr. Bernd Heim hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Finanztrends Video zu Deutsche Post



mehr >

Der Stand! Aktuell kommt es bei der Deutschen Post darauf an, die Aktie schnell zu stabilisieren und ein Unterschreiten der Unterstützung bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!