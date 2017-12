Deutsche Post: Vorsicht Bullenfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

der Onlinehandel boomt und irgendwie müssen all die Päckchen und Pakte von Amazon und Konsorten ins traute Heim geliefert werden. Von diesem anhaltenden Online-Boom profitieren selbstverständlich die Zusteller, allen voran die Deutsche Post. Allein kurz vor Weihnachten wurden bei der Deutschen Post innerhalb von 24 Stunden mehr als 10 Millionen Pakete aufgegeben. Kein Wunder, dass der Kurs schon seit langer Zeit kräftig haussiert. Allein, ein klarer Blick auf das Chart lässt Eintrübungen erkennen.

Die Puste kann ausgehen

Vielleicht geht es der Aktie demnächst wie Adidas: All die guten Nachrichten, auch welche, die noch in weiter Zukunft liegen, sind bereits eingepreist. Dann geht solchen Werte die Puste aus, in chartdeutsch nennt man das “sich verlangsamendes Aufwärtsmomentum”. Und dieser Fall liegt aktuell bei der Deutschen Post vor. Deshalb beachten Sie bitte diese drei Werte, wenn Sie in der Aktie investiert sind:

39,35 Euro. Eine immens wichtige Unterstützung. Sollte diese Linie nach unten durchschritten werden, liegt ein erstes Warnsignal bezüglich des Aufwärtstrendes vor.

38,39 Euro. Ab hier wird es richtig kritisch und wenn auch diese Linie fällt, kann es bis 36 Euro gehen.

41,36 Euro. Es kann sein, dass die Aktie dieses Hoch noch einmal erreicht, aber dann achten Sie bitte auf eine eventuelle Doppel-Topp-Bildung. An Gewinnmitnahmen ist noch keiner unglücklich geworden.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.