Deutsche Post: Teure Hochsaison!

Die Deutsche Post vermeldete Anfang Juni ein Pilotprojekt an fünf Standorten in Deutschland bei DHL Freight, um dem zunehmenden Mangeln an Lkw-Fahrern zu begegnen. DHL Freight setze 30 neue Lkw im Rahmen seines Pilotprojekts zur Rekrutierung von Fahrern ein, hieß es. In Laufe der Initiative wurden laut der Post bereits mehr als 50 LKW-Fahrer neu eingestellt.



