Deutsche Post: Stoppt nun der gelbe Wagen?

Für den Anteilsschein der Deutschen Post AG hatte ich in meiner letzten Analyse den Abschluss der damals noch laufenden Korrektur in Aussicht gestellt. Daran sollte sich eine kleinere Rallye anschließen, in deren Verlauf das 0.50 Retracement (33.39 €; mittlerer Chart) erreicht werden sollte. Die zwischenzeitliche Performance hat meine Analyse sehr genau nachvollziehen können. Der langfristige Chart zeigt indes auf, dass sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.